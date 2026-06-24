Tras 2 años de espera: Netflix estrenó la nueva temporada del fenómeno turco que enamoró a todos + Agregar ámbito en









La plataforma lanzó el desenlace de una producción internacional que vuelve para cambiarlo todo y sorprender a los fanáticos.

Una de las mejores series turcas de Netflix acaba de estrenar su tercera y última temporada. Gentileza - Netflix

Las series turcas se transformaron en uno de los grandes fenómenos que no paran de atraer audiencia dentro de Netflix. Sin embargo, no todas consiguieron generar una conexión tan fuerte con el público como una producción que acaba de estrenar su tercera temporada.

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A pesar de su éxito, la plataforma ya confirmó que esta será la última entrega de la serie y pone punto final a un recorrido que empezó en 2022. Con ocho episodios, la ficción apuesta por la amistad, la reconstrucción emocional y las heridas familiares que tienen que sanar.

Mi otra yo Netflix La aclamada serie turca llega a su fin despues de 3 temporadas. Gentileza - Netflix

De qué trata Mi otra yo "Mi otra yo" sigue la historia de tres amigas inseparables: Ada, Sevgi y Leyla, quienes cambian el rumbo de sus vidas a partir de un viaje que las obliga a enfrentar su pasado. La serie empieza con la terapia que deciden hacer en un pueblo costero, donde aprenden a superar un trauma no resuelto del pasado de sus familias.

En esta tercera temporada, las protagonistas siguen un proceso de transformación personal, aunque ahora aparecen nuevas decisiones que podrían cambiarlo todo. En esta etapa final, la serie se profundiza en los conflictos internos de cada personaje, como por ejemplo el de Ada, quien deberá redefinir qué quiere para su vida después de todo lo que pasó.

Por el otro lado, Sevgi se enfrentará a nuevas facetas personales luego de superar sus problemas de salud y Leyla va a seguir investigando los hechos que marcaron su historia sentimental y familiar. La producción también incorpora nuevos personajes, como Deniz, la hermana de una de las protagonistas. La nueva entrega está integrada por 8 capítulos de aproximadamente 50 minutos cada uno. La serie se transformó en una de las producciones internacionales más vistas del género dentro de Netflix y ayudó a consolidar la presencia del contenido turco en el mercado mundial. Netflix: tráiler de Mi otra yo Embed - MI OTRA YO Temporada 3 Trailer SUBTITULADO / Another Self [HD] Turquia - Netflix Netflix: elenco de Mi otra yo Tuba Büyüküstün como Ada

Seda Bakan como Leyla

Boncuk Ylmaz como Sevgi

Murat Boz como Toprak

Aytaç amaz como Diyar

Frat Tan como Zaman Bey

Serkan Altunorak como Selim

Rza Kocaolu como Tevfik Fikret

Umut Kurt como Erdem

Füsun Demirel como Muko

Nilüfer Açkaln como Leman

ükrü Özyldz como Özgür

layda Akdoan como Deniz

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