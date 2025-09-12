Elecciones 2025: hasta cuándo puedo hacer reclamos por problemas en el padrón electoral

El próximo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para elegir diputados y senadores. En total se renovarán 151 bancas.

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores del Congreso por los próximos años. La jornada realzó su expectativa luego de los resultados que mostraron los comicios de la provincia de Buenos Aires .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este marco, para acercar a ejercer el voto en las urnas, los ciudadanos deben consultar su lugar y mesa de votación en el padrón electoral . Allí también podrán corroborar su están habilitados para sufragar.

La Justicia Nacional Electoral (JNE) confirmó que el padrón definitivo se conocerá el 16 de septiembre , y a partir de la fecha de su publicación habrá 10 días más para introducir cambios y realizar reclamos. Es decir, habrá tiempo hasta el 26 de septiembre .

Dichos reclamos deben efectuarse en caso de errores u omisiones , y una vez publicado el padrón definitivo. Pasada la fecha límite, ya no podrá activarse ningún tipo de cambio.

Para averigua el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito .

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Embed "No es posible visualizar el contenido"

ras seguir esos simples pasos, el ciudadano también podrá consultar sus datos inscriptos en el Registro Nacional de Electores. La página web cuenta con un apartado para reclamos, ante la detección de cualquier error.

Elecciones 2025: ¿Qué se vota en Argentina?

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado se eligen tres senadores por provincia, dos por el partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logre el segundo puesto.

Por otro lado, en Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema llamado D´Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto lleva a que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Pero todas las provincias renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Qué pasa si no voto

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.

Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido .

Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación .

Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.