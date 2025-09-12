Por un nuevo feriado, llega otro fin de semana largo en septiembre 2025







En un mes con pocos feriados como lo es septiembre, un grupo de afortunados podrá gozar de un fin de semana largo.

El calendario de feriados en Argentina siempre genera expectativa porque define la posibilidad de planear escapadas y descansos en distintos puntos del país. Septiembre trae una novedad que, aunque no es de alcance nacional, impacta en miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires.

La pausa no se limita a una sola localidad, sino que abarca a diferentes municipios que celebran a sus patronos con festejos religiosos y actividades culturales. Este tipo de feriados locales suelen pasar desapercibidos para quienes no viven en esas regiones, pero representan una oportunidad de descanso para los vecinos.

A qué se debe el feriado del 15 de septiembre de 2025 El lunes 15 de septiembre será feriado en tres municipios de la provincia de Buenos Aires. En Trenque Lauquen y en Dolores se celebrará a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de ambas localidades, con misas y eventos populares en su honor. Estas celebraciones son una tradición muy arraigada y cada año reúnen tanto a vecinos como a visitantes.

En tanto, en General Las Heras se conmemorará a San Cipriano, también con actos y actividades comunitarias. De esta manera, los tres distritos tendrán un descanso adicional, lo que genera un nuevo fin de semana largo para quienes residan allí. Eso sí, será un día no laborable, por lo que son pocos los sectores que no trabajarán y el resto dependerá de lo que decidan sus empleadores.

