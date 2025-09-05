Netflix lanza "Momentos": cómo compartir tus escenas favoritas en redes sociales y con amigos

Con esta novedad, los suscriptores de la app de streaming pueden elegir fragmentos de sus producciones preferidas y enviarlos en solo unos pocos pasos.

Netflix estrenó una función que permite recortar clips de películas y series, guardarlos en la app y compartirlos de forma simple.

Desde hace algunos años, Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más populares alrededor del mundo. Con un catálogo en constante renovación, la app sigue reinventando la manera en que sus millones de suscriptores disfrutan de ver sus series y películas favoritas.

En esta ocasión, presentó una herramienta pensada especialmente para quieren suelen compartir lo que miran en las redes sociales o con sus amigos. "Momentos" es una nueva función que permite recortar escenas específicas de un título y transformarlas en fragmentos listos para guardar, enviar o revivir más tarde. ¡Descubrí cómo hacerlo!

"Momentos" es una herramienta desarrollada para que los usuarios puedan capturar escenas puntuales de sus películas y series favoritas y tenerlas siempre disponibles . Cada clip recortado se guarda automáticamente en la pestaña "Mi Netflix" , lo que facilita volver a reproducirlo o compartirlo en cualquier momento.

Este lanzamiento se dio en simultáneo con la segunda parte de la temporada dos de Merlina, uno de los títulos más exitosos de la plataforma. Según explicó Elmar Nubbemeyaer , vicepresidente de Producto para Miembros en Netflix, la idea es dar a los usuarios la posibilidad de celebrar y compartir estas historias mientras disfrutan de una experiencia personalizada .

Además, la empresa adelantó que trabaja en otras innovaciones complementarias, como un feed vertical de videos para navegar por escenas en cualquier lugar, y una búsqueda con inteligencia artificial que ayude a decidir que ver después. Estas novedades muestran como la app busca no solo entretener, sino también adaptarse a la manera en que los clientes interactúan con el contenido.

Cómo utilizar la nueva función de Netflix, "Momentos"

El uso de la herramienta es sencillo e intuitivo. Al mirar un contenido desde el celular, solo tenés que tocar el botón "Clip" en el momento exacto que deseas capturar. Luego, podes ajustar la duración del fragmento, ya sea acortándolo o alargándolo, para que quede exactamente como querés.

Una vez creado, el recorte se guarda en la pestaña "Mi Netflix". Desde allí, se puede reproducir en cualquier momento o compartir directamente con amigos y familiares. El destinatario recibirá una imagen junto con un enlace que lo llevará a la aplicación de streaming, donde podrá ver el video siempre que tenga una cuenta activa.