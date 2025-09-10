Miranda Cosgrove protagoniza la película de comedia romántica que todos esperan en Netflix: cuándo se estrena "El otro París"

Se trata de una comedia romántica que llegará a la plataforma este viernes 12 de septiembre.

El otro París (The Wrong Paris) es una película protagonizada por Miranda Cosgrove y Pierson Fodé, que cuenta la historia de una chica que ingresa a un programa de citas en París, el problema es que no está ubicado en Francia, sino en Texas. La trama presenta idas y vueltas que te mantendrán atento a cada momento.

Con la dirección de Janeen Damian , conocida por su participación en la misma área en películas también estrenadas en Netflix como Un deseo irlandés y Navidad de golpe , esta producción promete una cinta llena de risas y sorpresas.

Cuando Dawn se inscribe en un reality de citas está convencida de que está a punto de vivir la experiencia más romántica de su vida: paseos en bote por el Sena , cenas con vino bajo la Torre Eiffel y besos cinematográficos frente al Louvre . La ilusión dura poco. Al llegar descubre que el programa no se desarrolla en París, Francia, sino en París… Texas. Una ciudad pequeña y polvorienta.

De golpe, su maleta llena de vestidos elegantes y su francés ensayado frente al espejo parecen inútiles. En lugar de luces parisinas, le esperan bares de carretera, citas en ferias locales y vecinos curiosos que no entienden qué hace una chica buscando el amor allí. Entre malentendidos hilarantes, desencuentros culturales y momentos tan incómodos como graciosos, la protagonista deberá improvisar en un terreno que nunca imaginó.

Pero lo que comienza como un desastre se transforma en un viaje inesperado: al conocer a los concursantes empieza a cuestionar sus propias ideas sobre el romance. Descubre que el amor no siempre llega con violines de fondo ni escenarios de postal, sino en los lugares más improbables, donde lo único que cuenta es la conexión genuina.

En esta comedia romántica llena de giros, risas y ternura, nuestra protagonista aprenderá que la magia no depende de la ciudad en la que estés, sino de las personas que te animás a dejar entrar en tu vida. Y que, a veces, París puede estar mucho más cerca de lo que pensabas… incluso si es en Texas.

Tráiler de "El otro Paris"

Reparto de "El otro Paris"