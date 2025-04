Esta loca y divertida serie vuelve a las pantallas de Max con su segunda temporada

"El ensayo 2" continúa retratando la dificultad de controlar lo imprevisible de cualquier situación, por más que se la planifique hasta el más mínimo detalle. Con un presupuesto más grande y escenas aún más delirantes, esta segunda temporada no solo hace que el espectador se entretenga, sino que también lo invita a reflexionar sobre los límites éticos de la planificación obsesiva.

De qué se trata "El ensayo 2"

"El ensayo 2" parte de una premisa fascinante: ¿Qué pasaría si pudiéramos ensayar hasta el más mínimo detalle de situaciones que nos preocupan antes de enfrentarlas? Esta serie, que podría considerarse una secuela espiritual de "Nathan for You", explora la incapacidad del tímido Nathan para socializar y su obsesión por superarse en ese aspecto. Desde el primer momento, Nathan confiesa que no es bueno conociendo gente por primera vez y muestra cómo ensaya cada encuentro con un nivel absurdo de detalle.