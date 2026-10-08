Este clásico del cine de misterio ya está disponible en HBO Max para los fanáticos de Stanley Kubrick

La película se estrenó en 1999. Fue la última obra del director y guionista antes de su muerte, pocos meses después.

La última película de Stanley Kubrick vuelve al catálogo de streaming con Tom Cruise y Nicole Kidman al frente de una historia cargada de secretos.

El último largometraje de Stanley Kubrick ya llegó al catálogo de HBO Max como parte de las incorporaciones de octubre y vuelve a poner en pantalla una de las obras más discutidas de la filmografía del director. La película se estrenó originalmente en 1999 y está protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman , que en ese momento también eran pareja en la vida real.

Kubrick construyó alrededor de ellos un thriller psicológico atravesado por los celos, el deseo, las dudas dentro del matrimonio y una serie de situaciones extrañas. El ingreso al catálogo forma parte de una tanda de clásicos y películas reconocidas incorporadas a HBO Max durante octubre. Estamos hablando de Eyes Wide Shut.

La historia sigue al doctor William Harford, interpretado por Tom Cruise, un médico de Nueva York que lleva una vida acomodada junto a su esposa Alice , encarnada por Nicole Kidman. La aparente estabilidad de la pareja empieza a quebrarse después de una conversación en la que ella revela una fantasía sexual que tuvo tiempo atrás.

A partir de esa confesión, Bill queda obsesionado con la posibilidad de que su matrimonio no sea exactamente como él pensaba . Lo que empieza como una crisis de pareja termina llevándolo a recorrer Nueva York durante una noche en busca de una experiencia que pueda responder a sus propias inquietudes.

El recorrido cambia por completo cuando llega hasta una misteriosa reunión privada . Ahí descubre un mundo oculto, marcado por máscaras, rituales y sectores de poder . Bill entra en un ambiente que no conoce y rápidamente entiende que se metió en un lugar del que puede resultar difícil salir.

Kubrick construye la película como una especie de viaje nocturno en el que realidad, fantasía y deseo empiezan a mezclarse. La historia no entrega todas las respuestas de manera directa y deja varios elementos abiertos a interpretación.

El largometraje está basado en Traumnovelle, novela corta publicada por el escritor austríaco Arthur Schnitzler en 1926. Kubrick llevaba décadas interesado en adaptar esa obra y finalmente convirtió el proyecto en su última película.

Reparto de Eyes Wide Shut

Tom Cruise como Dr. William Harford

como Dr. William Harford Nicole Kidman como Alice Harford

como Alice Harford Sydney Pollack como Victor Ziegler

como Victor Ziegler Todd Field como Nick Nightingale

como Nick Nightingale Marie Richardson como Marion

como Marion Vinessa Shaw como Domino

como Domino Rade Šerbedija como Milich

como Milich Leelee Sobieski como Helena

Un clásico que sigue vigente hasta el día de hoy

Eyes Wide Shut ocupa un lugar distinto dentro del portfolio de Kubrick porque fue su última película. El director murió en marzo de 1999, pocos meses antes del estreno mundial del largometraje, por lo que la producción terminó funcionando también como el cierre de una gran carrera que había atravesado géneros muy diferentes.

Su llegada a HBO Max nos permite volver a una película que nunca quedó limitada a su estreno. Con el paso de los años, la historia generó nuevas lecturas relacionadas con los vínculos de pareja, los deseos ocultos y las diferencias entre lo que una persona cree conocer y eso que está fuera de la vista.

Parte de su vigencia también está relacionada con las preguntas que deja abiertas. Kubrick no construye una película en la que todo tenga una explicación cerrada. Por el contrario, usa símbolos, silencios y situaciones ambiguas para que el espectador complete algunas piezas por su cuenta. ¿Te animás a verla?