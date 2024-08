Esteban Lamothe apuntó contra Javier Milei por una fake news: "Cómo te cagaría a piñas"

El actor no tuvo pelos en la lengua al referirse a Javier Milei.

"Primero pensé que era un chiste. No pensé que era verdad. Lo puso una chica libertaria que tiene 100 y pico mil seguidores. No se como se llama pero fue ella quien subió la foto trucha", comenzó diciendo el actor.

Lamothe también explicó que la palma de su mano, en realidad, llevaba escrito su nombre "Raúl Esteban" y reveló que la foto "era para una campaña que se había hecho antes por no sé cuántos años del golpe (de estado)". "Tenía que ver con la identidad, los desaparecidos y todo eso", remarcó el actor a continuación.

"Lo que hacen es borrarlo con Photoshop y le ponen: 'Basta Milei' y a los tres meses, él pone la foto con mi mano en el Twitter (ahora X)". Fue en ese momento que Esteban largó una carcajada para deslizar: "Me da risa".

A continuación, el actor lanzó: "¡Cómo te cagaría a piñas Milei! ¡La conch* de tu madre!".

Esteban Lamothe, letal contra Javier Milei: "Está todo el tiempo tirando mierda"

Entonces, Esteban subrayó: "Yo lo que más hice en mi vida fue trabajar. Trabajo desde los 11 años, que no está bien porque a los 11 años no se puede trabajar, pero lo hacía porque me gustaba".

"Pone esa foto y al lado una mano de un obrero... Aparte eso es racista, decir 'los únicos que trabajan son los obreros porque tienen las manos lastimadas'. Sí, obvio, le ponen el pecho a un trabajo re difícil", planteó, tajante.

Y en esta misma línea, el actor reflexionó: "Está todo mal en ese tweet de él... 'Manos que piden subsidios', las mías ahí todas blanquitas, y 'las manos que generan los subsidios'. Qué sé yo, me enojé".

En cuanto a su opinión sobre el actual Presidente de la Nación y las actitudes que tiene en redes sociales, Lamothe aseveró: "Es un tipo que está todo el tiempo tirando mierda. Entonces ahí yo me relajé".

"Dije 'es un boludo, un cara de chota que está diciendo cualquier cosa a todo el mundo' con ese pelo y esa cara de boludo que tiene... chau", concluyó.