Nicolas Cage rompió el silencio tras la decisión de Prime Video de cancelar la serie "Spider-Noir"

La serie fue recibida con elogios de la crítica y el público en general, además obtuvo 11 nominaciones a los premios Emmys.

Nicolas Cage , protagonista de Spider-Noir , se pronunció sobre la decisión de Prime Video de no continuar con una segunda temporada de la serie de superhéroes.

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“Para mí, una temporada es perfecta, ya que he dicho lo que quería decir con este Spider-Man peligroso, innovador y de estilo pop art” , dijo Cage en un comunicado al portal Deadline.

La reacción de Cage ante las cancelaciones se hace eco de los comentarios que había hecho en entrevistas relacionadas con el estreno de Spider-Noir en mayo, primero en el canal lineal de MGM+ y luego en la plataforma de streaming de Prime Video. En ellas, se mostró inseguro sobre las posibilidades de renovación de la serie, pero satisfecho con lo que él y los productores lograron en la primera temporada, declarando al portal Variety que "suceda o no, todos conseguimos lo que nos propusimos, y funciona por sí solo" .

De hecho, la primera temporada contó una historia prácticamente completa, con solo algunos cabos sueltos.

Spider-Noir, que marcó el debut televisivo de Cage, recibió elogios tanto de la crítica como del público, obteniendo una puntuación del 92% por parte de la crítica y del 90% por parte del público en Rotten Tomatoes, además de conseguir 11 nominaciones a los premios Emmy , la mayor cantidad para cualquier serie de Prime Video en 2026.

Su elevado precio y una audiencia respetable, aunque no de gran éxito, pueden haber provocado su cancelación, pero Spider-Noir, de los co-creadores Oren Uziel y Steve Lightfoot y los productores ejecutivos Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, ha dejado huella, incluso con su singular lanzamiento tanto en color como en blanco y negro.

De qué trata Spider-Noir

Spider-Noir es una serie de acción, basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir, que narra la historia de Ben Reilly (Cage), un veterano y desafortunado investigador privado en la Nueva York de los años 30, quien se ve obligado a lidiar con su vida pasada tras una tragedia profundamente personal, mientras se desempeña como el único superhéroe de la ciudad.

Además de Cage, el elenco se completa con Lamorne Morris, Li Jun Li, Abraham Popoola, Karen Rodríguez, junto con el actor ganador del SAG Award Jack Hustony el actor ganador del Emmy y nominado al Oscar Brendan Gleeson.

El elenco de estrellas invitadas incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster.