Prime Video presentó el tráiler de "Carrie", la nueva serie de Mike Flanagan basada en el clásico de Stephen King

La próxima reinterpretación de Flanagan marca la primera vez que la historia de terror se adapta para la televisión.

Prime Video reveló el tráiler oficial de la próxima adaptación televisiva de Carrie , la exitosa novela de Stephen King , a cargo de Mike Flanagan .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Carrie, Summer H. Howell interpreta al personaje principal, Carrie White, una estudiante de secundaria con poderes telequinéticos, y Samantha Sloyan a Margaret White.

La próxima reinterpretación de Flanagan marca la primera vez que la historia se adapta para la televisión.

La sinopsis de la serie dice: “Carrie White (Howell), una estudiante de secundaria inadaptada, ha pasado su vida escondida entre las paredes de su casa con su madre, Margaret (Sloyan), quien la protege ferozmente. Tras la repentina e inesperada muerte de su padre, que la introduce en el implacable entorno de la escuela secundaria pública, Carrie se ve obligada a lidiar con un escándalo de acoso escolar que sacude a su comunidad, la presión implacable y la crueldad casual de la era de las redes sociales, y el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que surgen junto con su adolescencia”.

La novela Carrie de Stephen King se publicó en 1974, permaneció 14 semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times y se ha traducido a más de 35 idiomas. La adaptación cinematográfica de Carrie de Brian De Palma de 1976, protagonizada por Sissy Spacek y Piper Laurie, obtuvo nominaciones al Premio Oscar para Spacek y Laurie.

La serie está escrita y producida ejecutivamente por el showrunner Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Hill House), con King también como productor ejecutivo.

Entre los directores de esta temporada se encuentran Flanagan, Kate Siegel (El exorcista: Mártires), Axelle Carolyn (Algo muy malo va a suceder), Kyra Sedgwick (Family Movie) y Hiromi Kamata (Shogun).

Los ocho episodios de Carrie se estrenarán en Prime Video el 7 de octubre.