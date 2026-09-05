La serie de fantasía épica de Prime Video que busca destronar a Juego de Tronos + Agregar ámbito en









Una reinterpretación del mito artúrico recupera a Merlín, las batallas y las intrigas de poder con una mirada marcada por la fe.

La producción apuesta por una ambientación medieval cargada de batallas, misterio y escenarios de gran escala. Prime Video

Prime Video suma a su catálogo una producción de fantasía histórica, que recupera uno de los relatos más conocidos de la tradición medieval. Con siete episodios y una apuesta visual de gran escala, la ficción vuelve sobre el universo del Rey Arturo desde un lugar diferente.

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La historia está basada en las novelas de The Pendragon Cycle, escritas por Stephen R. Lawhead, y fue creada por Jeremy Boreing. Con una duración de entre 56 y 69 minutos por capítulo, la serie apuesta por una fantasía de tono oscuro, ambientada en una Britania marcada por la caída del dominio romano, los conflictos entre reinos y la llegada de los invasores sajones.

El universo artúrico vuelve a la pantalla con una producción pensada para los fanáticos del género fantástico. Prime Video De qué trata The Pendragon Cycle: Rise of Merlin La producción se sitúa antes del nacimiento del rey Arturo y convierte a Merlín en el eje de una historia que mezcla elementos de la leyenda artúrica con fantasía histórica. El personaje es presentado como el hijo del bardo Taliesin y de Charis, una princesa proveniente de Atlantis.

El relato comienza en una Britania posromana, cuando el antiguo orden está en plena decadencia. Las tribus se encuentran enfrentadas y los invasores sajones representan una amenaza cada vez mayor. A ese escenario se suma el declive de los antiguos dioses, mientras el cristianismo comienza a ganar terreno.

La serie toma como referencia principalmente los primeros libros de la saga literaria de Lawhead, Taliesin y Merlin. A partir de allí construye una narración que conecta diferentes épocas y personajes hasta llegar al destino del propio Merlín.

Uno de los aspectos particulares es que el protagonista no aparece inmediatamente como el mago que la cultura popular convirtió en una figura inseparable de Arturo. La ficción se toma su tiempo para mostrar sus orígenes, su vínculo con Taliesin y Charis y las experiencias que terminarán moldeando su identidad. La historia también incorpora Atlantis, profecías, pueblos antiguos y conflictos religiosos. El resultado es una combinación de mitología celta y tradición artúrica con una mirada más cercana a la fantasía épica contemporánea. Una nueva ficción recupera personajes y elementos de una de las leyendas más conocidas de la literatura europea. Prime Video Por qué peligra su segunda temporada a pesar del éxito en Prime Video Aunque la llegada a Prime Video le permitió alcanzar una audiencia internacional y la ficción consiguió buenas posiciones en algunos mercados europeos, el futuro de una continuación no está asegurado. La situación tiene una particularidad: no se trata simplemente de una cancelación. El proyecto además nació dentro de DailyWire+, por lo que su recorrido posterior en Prime Video responde a un acuerdo de distribución. Su desempeño internacional fue significativo. De acuerdo con información de producción, alcanzó el tercer puesto entre las series televisivas en Reino Unido e Irlanda, el cuarto en España y el sexto en Portugal durante distintos períodos entre junio y agosto de 2026. El problema está en que una continuación requeriría sostener una producción de escala considerable. Vestuario, escenarios, locaciones, batallas y efectos visuales implican un presupuesto elevado, algo que puede complicar cualquier renovación cuando una compañía debe priorizar otras franquicias de fantasía. Trailer de The Pendragon Cycle: Rise of Merlin Elenco de The Pendragon Cycle: Rise of Merlin Tom Sharp

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