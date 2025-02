Estrenan dos documentales rioplatenses para tener en cuenta

Su nuevo film se ambienta en las afueras de un pueblo fantasma, Naicó, departamento Toay, La Pampa (antes 600 habitantes, ahora solo tres). Las primeras imágenes descubren un árbol de caldén, y a su alrededor piquillines, pasto puna, gata peluda, pequeños cascarudos, tordos, luego armadillos, ciervos, pichiciegos. La atmósfera tiene una luz extraña, distinta, que hace lucir todo como una pintura. Es que Romero ha trabajado con fotografía infrarroja, no solo para hacer algo bonito sino porque esas imágenes ilustran una historia que ocurrirá en el futuro. En esa historia ya estamos en el año 2063, y debido a la reiterada quema de bosques el oxígeno se ha empobrecido de tal manera que la gente que puede se está yendo a otros planetas. Todo lo que vemos son los recuerdos de una abuela que le cuenta a su nieta cómo era antes la tierra.

La mujer, encarnada por Marta Lubos, evoca sus lejanas expediciones como bióloga, la gente que conoció, la naturaleza que la niña no podrá conocer. Enumera la creciente pérdida de especies por culpa de los cazadores furtivos, y explica las distintas clases de incendio, naturales, renovadores, controlados, o infernales, incontrolables, provocados por el descuido o la indolencia de los hombres. No es un documental tipo noticiero, es una elegía (y una advertencia) situada en un futuro no tan lejano. ¿Cuánto falta para el 2063?