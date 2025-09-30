Así es "El genio y los deseos", la serie coreana que ya se puede ver en Netflix







La cultura coreana sigue expandiéndose en muchos ámbitos y las plataformas de streaming como Netflix no son la excepción.

El genio y los deseos: la serie coreana de fantasía que todos esperan en la plataforma.

La serie "El Genio y los Deseos" es una serie coreana de drama (K-Drama) que llegará a la plataforma de streaming Netflix el viernes 3 de octubre de 2025. Dirigida por Lee Byeong-heon (“Extreme Job”) y escrita por Kim Eun-sook (“Los herederos” y “La gloria”) esta historia mezcla fantasía, romance y oscuridad de una forma única.

Los capítulos se estrenarán cada semana, de esta manera la popularidad en la aplicación se mantiene por mucho más tiempo que si se completa la serie en un día. Esta modalidad intenta volver a la vieja mecánica de esperar para saber qué pasará, algo que rompe con el contenido "On-demand" que reina en las nuevas plataformas.

De qué se trata "El genio y los deseos" “El genio y los deseos” cuenta la historia de Ka-young, una joven apática y distante que ha crecido bajo la estricta tutela de su abuela, cuyo control férreo logró mantener a raya los impulsos oscuros de su nieta. Su vida rutinaria da un giro inesperado cuando descubre una lámpara mágica de la que emerge un enigmático genio dispuesto a concederle tres deseos.

Lo que al principio parece un encuentro fantástico pronto se convierte en algo más inquietante: el supuesto genio es en realidad Iblis, también conocido como Satanás, cuya misión es demostrar que todos los seres humanos pueden ser corrompidos. Entre pruebas, dilemas y deseos imposibles, la serie se mueve entre la fantasía, el romance y un humor oscuro que desafía los límites del género.

Con un tono provocador, la historia plantea una pregunta central: ¿puede un ser aparentemente incapaz de sentir emociones como Ka-young encontrar el amor y la redención, o quedará atrapada en el juego perverso de Iblis? Netflix lo presenta como un relato donde la magia, el deseo y la tentación se entrelazan para cuestionar la naturaleza misma de la humanidad. el genio y los deseos Tráiler de "El genio y los deseos" Embed - El genio y los deseos | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "El genio y los deseos" El cast para esta serie llena de giros emocionantes es: Bae Suzy como Ka-young

Kim Woo-bin como Iblis

Ahn Eun-jin como Mi-joo

Noh Sang-hyun como Soo-hyun

Ko Kyu-pil como Sayyid, asistente del genio que en realidad es un jaguar negro

Lee Joo-young como Min-ji, amiga de Ka-young

