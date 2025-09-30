La película de Netflix que emociona y conquista el corazón de todos los que la ven







Una producción tailandesa que la rompió en los cines y puso a llorar a todo el mundo en la plataforma.

Netflix sumó a su catálogo una película dramática que mezcla ternura, conflictos familiares y un lazo profundo entre generaciones. Se trata de "Lahn Mah" o "Cómo ganar millones antes de que muera la abuela", cuya premisa gira en torno a una relación nieto-abuela llena de contradicciones, sacrificios y giros emocionales.

La película ofrece una experiencia catártica: al principio parece un plan para heredar riquezas, pero poco a poco va revelando el peso real de los afectos, las decepciones, las expectativas familiares y la redención personal. En varios países ya está disponible en Netflix, permitiendo a una audiencia global emocionarse con esta historia tan humana y poderosa.

De qué trata Cómo ganar millones antes de que muera la abuela La historia sigue a M, un joven que abandonó la universidad y vive sin rumbo claro. Cuando su abuela materna, Mengju / Amah, enferma de un cáncer terminal, él decide cuidarla, motivado (o al menos con la esperanza) de obtener una parte sustancial de la herencia que ella podría dejar.

Pero el camino no será fácil. En su intento de ganarse a la anciana, M compite con otros miembros de la familia, enfrenta sus propios errores y va descubriendo que el cariño auténtico y la dignidad valen más que cualquier riqueza material. A lo largo del relato, el vínculo entre nieto y abuela se transforma, revelando mensajes de lealtad, culpa, arrepentimiento y reconciliación.

Netflix: tráiler de Cómo ganar millones antes de que muera la abuela Embed - Cómo ser millonario antes que muera la abuela - Trailer Oficial Doblado Netflix: elenco de Cómo ganar millones antes de que muera la abuela Putthipong Assaratanakul (M)

Usha Seamkhum (Mengju / Amah)

Sarinrat Thomas (Chew)

Sanya Kunakorn (Kiang)

Tu Tontawan (Mui)

