Prime acaba de estrenar un película basada en una historia real de supervivencia

La plataforma sumó una producción intensa que combina dramatización y hechos comprobados sobre una situación límite en alta mar.

La película cuenta un hecho real intenso en el fondo del mar. Gentileza - Cinemablend

Prime Video incorporó a su catálogo una producción que cuenta un episodio conocido dentro del rubro del buceo profesional. La película es un thriller que reconstruye un hecho ocurrido en aguas del Mar del Norte, que casi se vuelve una tragedia.

El director eligió una historia que ya había abordado en formato documental y ahora la transforma en ficción respetando todos los hechos.

Sin oxigeno Gentileza - Flickering Myth ¿De qué se trata "Sin oxígeno"? Sin oxígeno llegó a Prime Video el 28 de noviembre y cuenta el caso real del buzo profesional Chris Lemons. La película está dirigida por Alex Parkinson, quien adapta en formato cinematográfico la misma historia que contó en su documental Último aliento.

La película se ambienta en septiembre de 2012, cuando Chris Lemons, junto a otros dos compañeros, baja a más de cien metros de profundidad para reparar una estructura vinculada a una plataforma petrolera. Durante la operación, un error en el sistema de posicionamiento del buque de apoyo desplaza la nave y obliga a cancelar la misión. Mientras dos de los buzos alcanzan el punto seguro, Lemons queda enganchado en una tubería y el cable que lo conecta con la superficie se corta. Entonces queda aislado en completa oscuridad, con una reserva mínima de aire para sobrevivir.

El buzo intenta racionar el poco oxígeno disponible, mientras que el equipo de superficie intenta recuperar el control de la embarcación, reorientar el rumbo y poner en marcha un rescate contrarreloj. El montaje alterna lo que ocurre bajo el mar, con lo que pasa en la plataforma, generando una secuencia muy tensa.

Tráiler de "Sin oxígeno" El tráiler de la película se puede ver acá: Embed - SIN OXÍGENO Tráiler Español (2025) Woody Harrelson Reparto de "Sin oxígeno" El reparto está compuesto por: Woody Harrelson: Duncan Allock

Simu Liu: Dave Yuasa

Finn Cole: Chris Lemons

Cliff Curtis: Andre Jenson (Capitán)

Mark Bonnar: Craig (Jefe de Inmersión)

MyAnna Buring: Hanna (1ª Oficial)