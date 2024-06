Eva Sola: la música, entre arrabales urbanos y cielitos rurales

“ El repertorio de este disco tiene que ver con una búsqueda, un repaso si se quiere de lo que fue un momento de la música argentina que me atrae especialmente ”, dice Sola a este diario. “Vengo haciendo ese recorrido con el folklore; me encontré con autores, formas o estructuras que se iban codificando en la música local y de esa forma llegué también a encarar este repertorio de tango”.

“’'Tango criollo' es un título que dice bastante en sí mismo”, agrega “porque muestra un elemento más de la identidad nacional que conforma el tango. El tango, esa mezcla fascinante de cosas, de ritmos, culturas, caras e historias, tiene lugar aquí, en éste suelo criollo. Este es mi primer trabajo en el tango, pero no me siento ajena, creo que es una continuidad de mi búsqueda. El disco tiene en su gestación algo de aquella búsqueda de lo primordial, de entender qué y cómo se tocaba, una curiosidad no tan sólo musicológica sino también instintiva”.