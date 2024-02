Federman: "Producir teatro es como meter un deseo en una botella"

Enrique Federman: Comencé a escribir dejando de lado por un tiempo el gusto y el oficio de lo teatral y me dedique por puro placer a intentar otras formas; produje cuentos, poesías y en particular algo que tuviera que ver con el formato de ensayo, apócrifo en este caso. Una vez reunidos todos se los envié a Mauricio Kartun con el cual me une una amistad de tiempo y con quién habíamos compartido otros proyectos como “Perras” y “No me dejes así”.