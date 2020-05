Lanzan mañana el festival de festivales

Entre las novedades absolutas, el thriller femenino “Losing Alice”, de Israel, el documental “Ricky Powell: The Individualist”, la comedia hindú “Eeb Allay Ooo!”, premio del Jurado Joven del Festival de Mumbai, y los primeros cortos de Dreamworks Animation. También a señalar, novedades de Alice Rohrwaser, Joan Chen, Chloe Sevigny, Ulrike Ottinger y otras directoras de fama, dos programas del Festival de Cine de Animación de Annecy, obras colectivas a propósito del drama de Sarajevo, cintas de acción de China y Uganda, una comedia de Oldrich Lipsky restaurada por el Festival de Karlovy Vary, la fantasía vasca “Dantza” enviada por San Sebastián, y, entre otras curiosidades, el corto “Egg. From Farm to Table”, del humorista Michael Goldberg.