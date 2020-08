Málaga, primer festival presencial, fue punta de lanza

“El robo del siglo” también ha sido invitada al 16° Festival de Zurich, un encuentro que se define “de películas de autor que atraen al público”, y que anuncia al thriller de Ariel Winograd como “the Argentine crowd pleaser of the year”. Otro detalle interesante: “El silencio del cazador”, filmado en la selva misionera, con Pablo Echarri y el argen-español Alberto Amman luchando por el corazón de Mora Recalde, ese vio la semana pasada en el 16° Sanfic, de Santiago de Chile, se presenta este martes en Málaga, y competirá en setiembre en el 48° Gramado, de Río Grande do Sul. Pero tanto el festival trasandino como el brasilero decidieron hacerse de modo puramente virtual. A propósito, en Brasil se ha desatado una fuerte campaña contra la próxima reapertura de las salas de cine, prevista para el jueves 3 de setiembre. Ese día, más de 1.200 salas de todo el país iniciarán un festival de clásicos populares a 10 reales la entrada, bajo el lema “De volta para o cinema”. Y aunque digan que “el cine es un lugar seguro” (lema desplegado en Málaga), los desconfiados recuerdan que el coronavirus ya mató más de 110.000 brasileros. “Dinheiro fala mais alto”, observan otros.