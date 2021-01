Un violento pero notable alegato

La parte de la película de mayor efecto es la primera mitad, formidablemente narrada a través de capítulos antecedidos por titulos como “El rapto”, en el que a través de un montaje paralelo el director y guionista Moroco Colman describe el método que empleaba el criminal para secuestrar a sus víctimas y conducirlas a parques de la zona universitaria de Nueva Córdoba. También muestra aspectos de su vida de bígamo. Pero las escenas de as violaciones son impresionantes al punto de que ésta no es una película para público sensible. Tal vez el punto más débil del film sea el cambio hacia el tono documental, pero si se lo piensa quizá sea una decisión artística lógica, ya que una vez que la película llega a sus momentos más fuertes, probablemente sólo se podía continuar con imágenes reales de archivo. Esta es la primera película nacional con estreno en cines luego de casi un año de cuarentena. Por ahora, sólo en Córdoba.