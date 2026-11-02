Llega la segunda temporada de Coppola, el representante a Disney Plus: cuántos capítulos son y de qué trata la segunda entrega

Juan Minujín vuelve a interpretar al histórico mánager de Diego Maradona en una historia que recupera episodios personales y profesionales de su trayectoria.

La producción argentina retoma la historia de uno de los representantes más conocidos del fútbol nacional.

La historia de Guillermo Coppola vuelve a la pantalla con nuevos relatos, situaciones inesperadas y varios episodios vinculados con su relación con Diego Armando Maradona. La segunda temporada de “Coppola, el representante” ya está disponible en Disney+ y propone recorrer otros momentos de la vida del conocido empresario argentino.

Con Juan Minujín nuevamente como protagonista , la producción retoma el tono de comedia dramática que presentó en su primera entrega. El personaje vuelve a quedar atravesado por las exigencias de representar a uno de los futbolistas más reconocidos de todos los tiempos, mientras intenta sostener su vida privada y afrontar conflictos que exceden el mundo del fútbol.

La primera temporada presentó a Guillermo Coppola desde una perspectiva que combina su faceta de representante , su exposición mediática y los vínculos personales que marcaron buena parte de su recorrido.

La serie combina comedia y drama para recrear distintas etapas de la vida del empresario vinculado al entorno de Diego Maradona.

El eje central es su relación profesional con Diego Maradona, una sociedad que comenzó en 1984 y que atravesó años de éxitos deportivos, viajes, diferencias y reconciliaciones.

En la ficción, Minujín interpreta a un Coppola que debe atender varios frentes al mismo tiempo . Por un lado, están las obligaciones vinculadas con la carrera del futbolista: contratos, compromisos comerciales, traslados y encuentros con distintas personalidades.

Por otro, aparece el costado privado del personaje, con relaciones sentimentales, amistades, negocios y situaciones que ponen a prueba su capacidad para resolver problemas.

La serie también recupera el ambiente de aquellos años, cuando Maradona era una figura de alcance internacional y Coppola se convirtió en uno de los nombres más reconocibles de su entorno.

El representante aparece como un hombre acostumbrado a moverse entre el fútbol, los negocios y el mundo del espectáculo, con una agenda en la que podía cruzarse tanto con dirigentes como con artistas y empresarios.

Qué pasa en la segunda temporada de Coppola, el representante

La nueva entrega continúa con los recuerdos del protagonista y vuelve sobre distintas etapas de su relación con Maradona. La narración parte de Coppola frente a la tumba de su representado más famoso y recorre momentos que van desde el comienzo de aquel vínculo profesional hasta períodos en los que el empresario perdió buena parte de lo que había construido.

Uno de los principales conflictos pasa por recuperar la confianza del Diez. La relación entre ambos estuvo marcada por una cercanía muy particular, aunque también tuvo discusiones, distanciamientos y situaciones difíciles.

La ficción toma ese recorrido como punto de partida para mostrar el trabajo de un representante que, además de negociar contratos, debía intervenir en problemas personales y resolver situaciones que podían complicarse en cuestión de horas.

Los nuevos episodios presentan historias con escenarios y conflictos diferentes. Entre ellas aparecen una mediación de Coppola en medio de una crisis entre jugadores de Boca y la barra brava, un inconveniente diplomático relacionado con el rey de Arabia y una misión vinculada con la recuperación de un trofeo de fútbol robado en Nápoles.

También hay espacio para uno de los acontecimientos más recordados de la vida de Maradona: su casamiento. La organización del evento requiere coordinar traslados internacionales, acuerdos para la transmisión televisiva y cuestiones protocolares que involucran a figuras de la política argentina.

La temporada también aborda los problemas económicos del protagonista, una etapa en la que debe afrontar deudas, perder su departamento y encontrar nuevas formas de sostenerse. Las audiencias judiciales y las presentaciones como show unipersonal forman parte de ese tramo de la narración.

La nueva entrega cuenta con seis episodios y reúne nuevamente al elenco de la primera temporada. Disney

Cuántos capítulos tiene y dónde verla

La segunda temporada de “Coppola, el representante” tiene seis capítulos, con una duración aproximada de una hora por episodio. Los seis están disponibles en Disney+, plataforma que estrenó la continuación en exclusiva.

Quienes todavía no vieron la primera entrega también pueden encontrarla completa en el servicio de streaming. Así, es posible seguir la historia desde los comienzos de la relación entre Coppola y Maradona hasta los acontecimientos que atraviesan los nuevos episodios.

La serie fue realizada por Pampa Films y Gloriamundi Producciones. Para esta segunda parte, el rodaje incluyó locaciones de Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, ciudades que acompañan los distintos momentos de la historia.