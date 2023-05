Fito Páez lanzó la esperada nueva versión del disco "El amor después del amor"

Con este elenco estelar, más las orquestaciones de la sinfónica nacional Checa - con la que ya había trabajado en el disco "Futurología Arlt"-, y distintas instrumentaciones y tratamientos para cada tema, "EADDA 9223" toma debida distancia de la producción original, acaso la gran clave para instalarse como una obra en sí misma, con vuelo propio y libre de guiños que obliguen a un conocimiento previo de las canciones, más allá de tratarse de grandes clásicos.

"Por supuesto que es imposible de empatar (un disco como "El amor después del amor"). Vas en pos de otra cosa. Las cosas no tienen por qué empatar, ni ganar, ni perder. En las humanidades no existe eso", refrendó Fito Páez cuando Télam le consultó al respecto durante la conferencia de prensa ofrecida en una escucha previa del nuevo álbum.

El artista destacó que la idea de buscar algo que impacte de manera similar al registro original reside en quien escucha, pero que no estuvo en él a la hora de poner manos a la obra.

"Acá es donde aparece, un poco en broma y un poco en serio, la idea de lo sacrílego, de permitirse hacerlo sin una mirada sacra, como si yo no pudiera regrabar determinada cosa porque significa algo muy importante para mucha gente. Bueno muchachos, también se puede. ¿Quién dice que no se puede? ¿En qué tabla sagrada dice que no se puede tocar eso, si es un juego la música?", aclaró Fito.

En este punto, reconoció que sí hubo una buena cuota de "audacia" y "una libertad para poder generar un efecto diferente" en los oyentes.

Con este álbum, Páez cierra así una frenesí que comenzó en 2022, con motivo de los 30 años del lanzamiento de El amor después del amor y que incluyó una serie de memorables conciertos en el Movistar Arena y que culminaron este año en Vélez, y también el lanzamiento de su libro de memorias y de la posterior serie autobiográfica en Netflix.