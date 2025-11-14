Latin Grammy 2025: quiénes fueron los ganadores de la noche







Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso y Bad Bunny fueron los que se llevaron el mayor número de estatuillas.

Ca7riel y Paco Amoroso se llevaron sus primeros Grammys.

Días después de que se conocieran los nominados a los Premios Grammys, la 26ª edición de los Latin Grammy Awards, celebrada anoche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, consagró a Bad Bunny como el gran triunfador de la noche al alzarse con cinco galardones, incluyendo el codiciado premio a Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos".

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso también brilló con igual número de estatuillas, marcando un hito en sus carreras al ganar en categorías clave como Mejor Álbum de Música Alternativa por "Papota".

Les siguieron los artistas Liniker y Natalia Lafourcade, con tres premios cada una.

Lista de ganadores de los Latin Grammy 2025 Álbum del año

Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?”

Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR

Carín León - “Palabra de to’s (seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota”

Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”

Gloria Estefan - “Raíces”

Joaquina - “Al romper la burbuja”

Liniker - “Caju”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Rauw Alejandro - “Cosa nuestra”

Vicente García - “Puñito de Yocahú” Canción del año

Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín”

Andrés Cepeda - “Bogotá”

Bad Bunny - “Baile inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Karol G - “Si antes te hubiera conocido” - GANADORA

Liniker - “Veludo marrom”

Mon Laferte - “Otra noche de llorar”

Natalia Lafourcade - “Cancionera” Grabación del año Alejandro Sanz - “Palmeras en el jardín” - GANADOR

Bad Bunny - “Baile inolvidable”

Bad Bunny - “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos”

Karol G - “Si antes te hubiera conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - “Ao teu lado”

Natalia Lafourcade - “Cancionera”

Zoe Gotusso - “Lara” Mejor nuevo artista Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy - GANADORA

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés Mejor canción pop Andrés Cepeda - “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso - “El día del amigo” - GANADOR

Nicole Zignago - “Te quiero”

Shakira - “Soltera”

Yami Safdie & Camilo - “Querida yo” Mejor Interpretación de reggaetón Bad Bunny - “Voy a llevarte pa’ PR” - GANADOR

Lenny Tavárez - “Brillar”

Nicky Jam - “Dile a él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido - “Baja pa’ acá”

Yandel & Tego Calderón - “Reggaeton malandro” Mejor álbum de música urbana Bad Bunny - “Debí tirar más fotos” - GANADOR

Fariana - “Underwater”

Nicki Nicole - “Naiki”

Papatinho - “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel - “Elyte” Mejor álbum de salsa Gilberto Santa Rosa - “Debut y segunda tanda, Vol. 2”

Issac Delgado - “Mira como vengo”

José Alberto “El canario” - “Big swing”

Los Hermanos Rosario - “Infinito positivo”

Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - “Fotografías” - GANADOR Mejor álbum de cumbia/vallenato Checo Acosta - “Son 30”

Karen Lizarazo - “De amor nadie se muere”

Los Cumbia Stars - “Baila kolombia”

Peter Manjarrés & Luis José Villa - “La Jerarquía”

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - “El último baile” - GANADOR Mejor álbum de merengue/bachata Alex Bueno - “El más completo”

Eddy Herrera - “Novato apostador” - GANADOR

Milly Quezada - “Live, Vol. 1 (desde el Teatro Nacional de República Dominicana)” Mejor álbum de música ranchera/mariachi Christian Nodal – “¿Quién + como yo?” - GANADOR

Mariachi Reyna de Los Ángeles – “Alma de Reyna 30 Aniversario”

Pepe Aguilar – “Mi suerte es ser mexicano” Mejor álbum de banda Banda MS de Sergio Lizárraga – “Edición Limitada”

Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18” - GANADOR

Luis Angel “El flaco” – “25 Aniversario (Deluxe)” Mejor álbum de música tejana Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)” - GANADOR

El Plan – “Imperfecto, Vol. 2”

Gabriella – “Yo no te perdí”

Grupo Cultura – “Reflexiones”

Juan Treviño – “Juan Treviño”

Marian y Mariel – “El siguiente paso (Live Session)” Mejor álbum de música norteña Alfredo Olivas - “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro – “El Plan & Manuel Alejandro”

La Energía Norteña – “Pasado, presente, futuro”

Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADOR

Pesado – “Frente a frente” Mejor interpretación de música electrónica latina Boza & Elena Rose - “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus - “QQQQ”

Imanbek & Taichu - “Ella quiere techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah - “Veneka” - GANADOR Mejor álbum de música mexicana contemporánea Carín León – “Palabra de to’s (seca)” - GANADOR

DannyLux – “Leyenda”

Grupo Firme – “Evolución”

Ivan Cornejo – “Mirada”

Tito Double P – “Incómodo” Mejor canción regional Carín León & Maluma – “Si tú me vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera – “Me jalo”

Grupo Frontera – “Hecha pa’ mí”

Kakalo & Carín León – “Tierra trágame”

Los Tigres del Norte – “La lotería” - GANADORA

Lupita Infante – “¿Seguimos o no?” Mejor álbum de pop contemporáneo Aitana - “Cuarto azul”

Alejandro Sanz - “¿Y ahora qué?” - GANADOR

Elena Rose - “En las nubes - Con mis panas”

Elsa y Elmar - “Palacio”

Joaquina - “Al romper la burbuja” Mejor álbum de pop tradicional Andrés Cepeda - “Bogotá” - GANADOR

Jesse & Joy - “Lo que nos faltó decir”

Natalia Lafourcade - “Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall”

Raquel Sofía - “Después de los 30”

Zoe Gotusso - “Cursi” Mejor canción de rap/hip hop Akapellah con Trueno - “Parriba”

Arcángel - “THC”

Big Soto & Eladio Carrión - “El favorite de Mami”

J Noa & Vakero - “Sudor y tinta”

Trueno - “Fresh” - GANADOR Mejor interpretación urbana/fusión urbana Alleh & Yorghaki - “Capaz (merengueton)”

Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR

FJay Wheeler- “Roma”

Tokischa & Nathy Peluso - “De maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - “La plena (W Sound 05)” Mejor álbum tropical contemporáneo Alain Pérez – “Bingo”

Mike Bahía – “Calidosa”

Pedrito Martínez – “Ilusión óptica”

Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria” - GANADOR

Vicente García – “Puñito de Yocahú” Mejor canción tropical Fonseca & Rawayana – “Venga lo que venga”

Fonseca & Rubén Blades – “Nunca me fui”

Gilberto Santa Rosa – “Ahora o nunca”

Karol G – “Si antes te hubiera conocido” - GANADOR

Luis Enrique – “La foto”

Techy Fatule – “Cariñito”

Víctor Manuelle – “Si volviera Jesús” Mejor álbum de rock A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Eruca Sativa - “A tres días de la Tierra”

Fito Páez - “Novela” - GANADOR

Leiva - “Gigante”

Marilina Bertoldi - “Luna en Obras (en vivo)” Mejor canción de rock A.N.I.M.A.L. - “Legado”

Ali Stone - “TRNA”

Eruca Sativa - “Volarte”

Fito Páez - “Sale el sol” - COGANADOR

Renee - “La torre” - COGANADORA Mejor álbum de pop/rock Bandalos Chinos - “Vándalos”

Dani Martín - “El último día de nuestras vidas”

Diamante Eléctrico - “Malhablado”

Lasso - “Malcriado”

Morat - “Ya es mañana” - GANADOR

Renee - “R” Mejor canción de pop/rock Debi Nova - “Tu manera de amar”

Joaquín Sabina - “Un último vals”

Joaquina - “No llames lo mío nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia - “Desastres fabulosos” - GANADOR

Lasso - “Lucifer”

Leiva - “Ángulo muerto” Mejor canción de raíces Anita Vergara & Tato Marenco - “Ella”

Bad Bunny - “Lo que le pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío - “Aguacero” - GANADOR

Monsieur Periné con Bejuco - “Jardín del paraíso”

Natalia Lafourcade - “El palomo y la negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar - “Como quisiera quererte” Mejor canción urbana Álvaro Díaz & Nathy Peluso - “XQ eres así”

Bad Bunny - “DTMF” - GANADOR

Bad Bunny - “La mudanza”

Maluma - “Cosas pendientes”

Trueno & Young Miko - “En la city” Mejor álbum de música alternativa Ca7riel & Paco Amoroso - “Papota” - GANADOR

Judeline - “Bodhiria”

Latin Mafia - “Todos los días todo el día”

Marilina Bertoldi - “Para quien trabajas Vol. I”

Rusowsky - “Daisy” Mejor canción de música alternativa Bandalos Chinos - “El ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso - “#Tetas” - GANADOR

Judeline - “Joropo”

Latin Mafia - “Siento que merezco más”

Paloma Morphy - “(Sola)”