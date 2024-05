Furiosa: qué dicen las primeras críticas de la precuela de Mad Max: Fury Road

Continuó: "Esto no estará a la altura del esplendor de Fury Road, pero tampoco es necesario".

Erik Davis, de Fandango, describió la película como “Una epopeya feroz y de ritmo implacable que expande la historia de Furiosa y Wasteland al mismo tiempo que ofrece las persecuciones más locas, los personajes más grandilocuentes y una cinematografía simplemente impresionante”.

Continuó: “Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth se sumergen igualmente en Wasteland y ambos ofrecen cosas increíbles. Hay una secuencia de War Rig que me dejó boquiabierto: un clásico instantáneo. Me encantan las películas de Mad Max y me encantó esta película. ¡Enciendan sus motores!"

Comparando la película con su precuela, Davis continuó: “Son experiencias diferentes: ambas muy entretenidas, ambas hacen cosas que la otra no hace. Los amo a ambos; lo primero que quería hacer después de ver Furiosa era ver Fury Road . Será una gran película doble”.

Simon Thompson de Forbes elogió el efecto cinematográfico de la película y escribió: “Furiosa te envuelve. A veces casi parece exceder el lienzo del formato IMAX: es TAN grande y, sin embargo, a veces tiene una intimidad profundamente conmovedora”.

Continuó: “Haciéndose eco de elementos cinematográficos de los años 50 a los 80, es una visión rica e inteligente con la que el elenco se deleita”.