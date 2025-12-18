Furor por Tan Biónica: agotó la preventa de uno de sus próximos shows en minutos + Seguir en









Actualmente se encuentran presentando su nuevo álbum “El Regreso”, que cuenta con las colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

La banda se presenta en Santa Fe en abril de 2026.

Santa Fe será sede de uno de los shows más esperados del año: Tan Biónica se presentará con “El Regreso” el sábado 11 de abril en el Estadio Club A. Unión, marcando un regreso histórico de la banda a Santa Fe así como la vuelta a los espectáculos en vivo en el “Estadio 15 de Abril”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El día de hoy, en apenas tres minutos, se agotó por completo la preventa exclusiva para clientes del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, con miles de fans conectados desde el primer segundo.

La venta general de entradas ya se encuentra disponible en www.harlem.com.ar (sistema Passline) con todos los medios de pago. Está claro, este nuevo récord reafirma el vínculo intacto entre la banda y su público santafesino.

El presente de Tan Biónica Tan Biónica es una de las bandas más influyentes y queridas del pop rock argentino de las últimas décadas. Con canciones que marcaron a toda una generación y se transformaron en clásicos, el grupo construyó una identidad única, combinando melodías pegadizas, letras emotivas y una fuerte conexión con su público.

A lo largo de su carrera, Tan Biónica logró trascender modas y épocas, consolidando un vínculo con su público que se mantiene intacto hasta hoy. En 2023 regresaron a los escenarios, luego de un impasse de ocho años, con el tour “La Última Noche Mágica”, que contó con más de 500 mil tickets vendidos en Latinoamérica y España.

Actualmente se encuentran presentando su nuevo álbum “El Regreso”, que cuenta con las colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. El 2026 tendrá sus primeros shows de presentación del álbum en el Estadio Vélez los días 27, 28 y 29 de abril.

Temas Show

entradas