Fyre Festival 2: el responsable del desastroso festival que estafó a miles de personas anunció una nueva edición

Billy McFarland, quién estuvo preso casi cuatro años, anunció una nueva edición del polémico festival que costó millones y no llegó a realizarse.

Aún no se han anunciado los artistas.

La estafa detrás del desastroso Fyre Festival de 2017

McFarland es el fundador del Fyre Festival original de 2017 que ganó popularidad después de que fuera fuertemente promocionado por influencers de redes sociales, incluidas Kendall Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin y Emily Ratajkowski, muchas de las cuales no revelaron inicialmente que les habían pagado por hacerlo.

Los asistentes, que gastaron miles de dólares en entradas, se encontraron con una desorganización masiva, alojamiento en tiendas de campaña de mala calidad y los ahora famosos sándwiches de queso blando cuando llegaron a la isla de Exumas en las Bahamas para el festival.

Muchos de los músicos que se esperaba que actuaran, como Blink-182 y Major Lazer, acabaron cancelando su participación en el festival antes de que empezara.

En 2018, McFarland fue condenado a seis años de prisión tras declararse culpable de los cargos de fraude electrónico, fraude bancario y hacer declaraciones falsas a las fuerzas del orden federales.

En 2019 se lanzaron dos documentales sobre los eventos del festival: Fyre Fraud de Hulu, y Fyre: The Greatest Party That Never Happened de Netflix.

McFarland salió de prisión en 2022 tras cumplir casi cuatro años de su condena de seis años.

“Estoy seguro de que mucha gente piensa que estoy loco por volver a hacer esto. Pero siento que estaría loco si no lo hiciera de nuevo”, dijo McFarland en un comunicado el lunes.

Su declaración continúa: “Tras años de reflexión y, ahora, de meditada planificación, el nuevo equipo y yo tenemos planes increíbles para FYRE 2. Los aventureros que confíen en la visión y den el salto ayudarán a hacer historia. Gracias a mis socios por la segunda oportunidad”.

En 2023, McFarland anunció por primera vez sus planes para el Fyre Festival 2, que en ese momento estaba previsto que se celebrara en el Caribe el año pasado. Según el LA Times, los planes para ese festival fueron desechados y las entradas fueron reembolsadas.