García Moritán y un enojado descargo tras el episodio de los Martín Fierro

Roberto García Moritán realizó un enojado descargo después del episodio ocurrido el domingo último en la ceremonia de los Martín Fierro , admitió que fue "algo raro", que "hubiese preferido que no pase" , y finalmente subrayó: "Yo no vengo a suplantar a nadie" .

El descargo de García Moritán después de los Martín Fierro

“Lo estábamos viendo porque ganó un premio importante. A mí me tomó un poco por sorpresa la situación pero lo conozco mucho a él, tengo un vínculo de familia, soy el padrastro de sus hijos. Sinceramente creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea”, declaró el legislador porteño al programa LAM (América TV).

“Entre no terminar de redondear, el morbo de los directores que la poncharon a Caro, se generó un montón de confusión. Pero somos una familia que trabaja de manera orgánica y que nos respetamos. Conozco a Benjamín y me alegra que haya ganado porque conozco cómo trabaja, su dedicación y lo buen actor que es. Bautista estaba ahí muy contento y es alegría suficiente para que cualquier error de interpretación no tenga relevancia”, continuó el economista.

“La historia de ellos fue muy importante, tuvieron muchas cosas y van a estar unidos en algo en lo que yo voy a tener que ser su compañero el resto de su vida. Yo no suplanto a nadie, soy el marido de Carolina, quiero ser un buen ejemplo para los hijos de ellos dos y el mejor padre de mis hijos”, analizó el esposo de Pampita.

“Hay cosas que a veces no hacen falta profundizar. Me mandó un mensaje, yo le contesté y cuando me empezó a hablar del tema le dije que no pasaba nada. Por supuesto hubiera preferido que no pase, es verdad, en su momento la situación fue rara”, señaló García Moritán.

“Entiendo que fue un malentendido y que si Benjamín pudiese volver el tiempo atrás, lo diría de otra manera. Es una anécdota más que vamos a tener a lo largo de nuestra vida”, sostuvo el padre de Ana García Moritán Ardohain.

Finalmente, reveló lo hablado con Pampita: “Ella no lo entendió de la misma manera que la prensa, no lo hablamos hasta el otro día y yo le dije que vimos algo que todos estaban viendo distinto. Me dijo que no me preocupe y me transmitió tranquilidad".