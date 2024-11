"Gaucho gaucho": una visión estadounidense de nuestras tradiciones

Departamento Chicoana, Salta, 2009. Jana Richter , joven documentalista alemana, presenta a la paisanada el film que hizo allí mismo un año antes, “Gauchos. El que no sube no se cae” , título que alude a los primeros esfuerzos de un criollito para andar a caballo. Lindo registro de la vida cotidiana en los Valles Calchaquíes, tan cálido y sencillo como la gente de pueblo captada por la cámara. Después Richter filma en Bolivia, Cuba, Mongolia y Nagorno Karabakh, es una trotamundos muy agradable.

De nuevo Chicoana, y también Guachipas y San Carlos, 2023. Michael Dweck y Gregory Kershaw, cineastas norteamericanos, filman “Gaucho gaucho”, expresión tomada de un niño que sueña con ser muy, muy gaucho como su padre, que le va enseñando algunas tareas propias del campo. El tema es el mismo, la gente que conserva y transmite sus tradiciones, pero esta vez el registro no es tan sencillo, mejor dicho, no es nada sencillo. Está fuertemente estilizado y un tanto desnaturalizado, con situaciones y charlas algo forzadas. Todavía no lo han mostrado a los lugareños, pero se sabe que esa estilización fascinó a los públicos de festivales tan distintos como el Sundance y Locarno, y es probable que acá ocurra algo similar, ahora que se estrena en salas comerciales.