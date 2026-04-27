"Michael" y un debut arrasador: la película biográfica de Michael Jackson marcó un récord en taquilla + Seguir en









Antoine Fuqua dirigió el filme que narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta.

Jaafar Jackson, sobrino del cantante, protagoniza la película.

Michael, la película biográfica Michael Jackson, llegó a los cines como un éxito instantáneo, recaudando u$s97 millones en Estados Unidos y u$s217 millones a nivel mundial en su primer fin de semana.

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Estas cifras de taquilla representan el mejor debut de la historia para una película biográfica, superando el récord establecido por Straight Outta Compton de 2015 (60 millones de dólares). Además, superan con creces a Bohemian Rhapsody de 2018, que se estrenó con u$s51 millones antes de arrasar con las expectativas al alcanzar los u$s910 millones a nivel mundial al final de su exhibición. Michael también logró el segundo mejor debut del año en EEUU, solo superado por la secuela de abril, Super Mario Galaxy: La Película (u$s131 millones).

Michael comenzó a proyectarse hace un mes con estimaciones de entre 50 y 60 millones de dólares, pero las expectativas siguieron aumentando a medida que se acercaba su estreno. La película está arrasando en taquilla a pesar de las críticas mayoritariamente negativas (solo el 38% fueron positivas en Rotten Tomatoes). Sin embargo, el público discrepó rotundamente con la mayoría de los críticos y acogió con entusiasmo a Michael, otorgándole una calificación de “A-” en las encuestas de salida de CinemaScore.

De qué trata Michael Antoine Fuqua dirigió Michael, que narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta a Michael Jackson en su debut como actor, con Colman Domingo y Nia Long como sus padres, Joe y Katherine. Los críticos de cine se han quejado de que Michael ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson al no incluir las acusaciones de abuso sexual infantil que se presentaron contra el cantante más adelante en su carrera.

Ese no era el plan original para el filme. Inicialmente, el guion dramatizaba una demanda por abuso sexual infantil contra Jackson en 1993. Sin embargo, esas escenas tuvieron que eliminarse después de que los productores descubrieran una cláusula en el acuerdo con el joven denunciante que prohibía su representación o mención en cine o televisión. Tras una importante revisión del tercer acto, la película termina durante la gira Bad en 1988. Se espera que Lionsgate dé luz verde a (al menos) una película más sobre la vida de Jackson. Michael tiene un presupuesto cercano a los u$s200 millones, lo que la convierte en una de las películas biográficas más caras de todos los tiempos. El costo fue compartido entre Lionsgate, Universal (que distribuye la película internacionalmente) y los herederos de Michael Jackson. A pesar de los problemas durante la producción, la película ya está demostrando valer la elevada inversión.