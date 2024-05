George R.R. Martin dio detalles del nuevo spin-off de Game of Thrones







A través de su Blog, el autor de la saga literaria profundizó en cómo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight logrará distinguirse dentro de la franquicia.

George R.R. Martin dio detalles de la futura serie de HBO y Max.

George R.R. Martin anticipó detalles de la futura serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight y dijo que será diferente a Game of Thrones o House of the Dragon.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras esperamos por el estreno de la segunda temporada del primer spin-off oficial del universo de GOT, que llega el 16 de junio a Max, ya hay otra historia dentro de la franquicia que se está preparando para debutar en 2025. Y parece que tendrá varias diferencias con el show original y la serie actual.

A través de su Blog, el autor de la saga literaria profundizó en cómo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight logrará distinguirse dentro de la franquicia:

“The Hedge Knight será mucho más corta que Game of Thrones o House of the Dragon, con un tono muy diferente… pero sigue siendo Westeros, por lo que nadie está realmente a salvo.

Ira Parker y su equipo están haciendo un gran trabajo. Ah, y también tenemos a nuestro director: Owen Harris, un fantástico director británico cuyos créditos incluyen la dirección de San Junípero, mi episodio favorito de todos los tiempos de Black Mirror. Owen dirigirá tres de nuestros seis episodios”. De qué va a tratar el nuevo spin-off de Game of Thrones Según la sinopsis oficial, esta historia transcurre un siglo antes de los eventos de Game of Thrones. La historia sigue a dos héroes improbables que deambulan por Westeros: un caballero ingenuo pero valiente, Ser Duncan the Tall, junto con su diminuto escudero, Egg. Los eventos se desarrollan durante una época en la que la línea Targaryen todavía se mantiene en el Trono de Hierro. El último dragón aún no ha desaparecido de la memoria, y todavía hay peligrosos enemigos vagando. Recientemente se confirmó a los primeros miembros del elenco de este show, a las estrellas principales, Peter Claffey y Dexter Sol Ansell fueron elegidos para los roles de Dunk y Egg, respectivamente.