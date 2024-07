Gerónimo Rauch: "Nos mueve la música como se hacía antes, con instrumentos reales" Por Carolina Liponetzky







El cantante vuelve por tercera vez a actuar en el Teatro Colón donde presenta dos discos, “Las canciones de mi vida” y “Chapter one”, junto a la Buenos Aires Broadway Orchestra dirigida por Tomás Mayer Wolf.

Gerónimo Rauch combina la comedia musical con "El fantasma de la Opera" y este show solista donde presenta dos discos.

“Somos Quijotes, creemos que todavía se puede hacer música desde otro lugar, confiando en que siempre habrá público que buscará este tipo de música”, dice Gerónimo Rauch, quien presenta dos discos en el Teatro Colón, “Las canciones de mi vida” y “Chapter one”, el lunes 22 de julio a las 20. El cantante vuelve por tercera vez a actuar en este teatro lírico junto a la Buenos Aires Broadway Orchestra dirigida por Tomás Mayer Wolf.

No faltarán clásicos como “Bring him home” de Les Misérables, “Music of the night”, de El Fantasma de la Opera, “Roxanne” de The Police en versión Moulin Rouge, “María” de West Side Story, “You´ll never walk alone” de Carrusel y más. En “Chapter one” presenta una colección de canciones compuestas por Frank Wildhorn, compositor de grandes musicales como “Jekyll and Hyde”, “Civil War”, “Lancelot”, “Bonny & Clyde” y otros. Conversamos con Rauch.

Periodista: ¿Cómo te marcaron las canciones que integran el repertorio?

Gerónimo Rauch: Son historia, forman parte de mi repertorio en todos los conciertos, las tengo metidas en alma y el cuerpo, no puedo no compartirlas. En el caso de “Roxanne”, es de The Police pero la versión del musical tiene tanguera de fondo. Todo el repertorio emociona, y además presento un disco nuevo.

P.: ¿Cómo alternás entre los musicales y los shows como solista? G.R.: Ahora estamos de vacaciones con “El fantasma de la Opera” pero volvemos el 14 de agosto. Poder combinar esa libertad de plantear un show como quiero según la curiosidad del momento y alternar con musicales es fantástico. Permite meterme en personajes, contar historias ajenas a las mías, ojala pueda hacerlo siempre. DSC_8471.jpg Rauch presenta "Las canciones de mi vida" y "Chapter one". P.: Incluye varias canciones de Frank Wildhorn, grn compositor de musicales, ¿de donde viene tu admiración hacia él? G.R.: Lo conocí por la canción “This is a moment” que es la central de Jeckyll & Hyde. Fue cuando era estudiante de canto, con esa canción fui a audicionar a “Los miserables” en el 2000 y desde ese día me acompañó y fui fan de la obra de Wildhorn. El compone para cantantes, es muy épico lo que hace, su música tiene una fortaleza y espiritualidad que me emociona. Su canción “Un nuevo amanecer” es esperanzadora y potente. P.: ¿Cómo llegaste al Colón y que significa actuar allí? G.R.: Uno de los productores es Diego Kolankowski y fue quien logró que nos abrieran las puertas para este show. Es la tercera vez que me presento en el Colón y casi no quedan entradas. Es un templo que respeto y al que la gente le gusta venir a verme. Es magia y mística para nosotros , cuidamos la cultura del canto y que me dejen lugarcito para entrar a mostrar mi arte me honra. P.: ¿Cómo es lanzar un disco en la era Spotify? G.R.: Somos románticos, nos mueve la forma en que se hacía música antes, hoy se sacan singles nada más y se va probando. Nosotros sacamos dos discos, uno en ingles y otro en español, grabado con instrumentos reales. Sacar un CD no es negocio para nadie, ya no se compran, ni siquiera los autos tienen para reproducir, lanzamos los discos en todas las plataformas digitales. P.: ¿Qué balance haces de tu carrera desde Mambrú, surgido de un programa de TV, a hoy? G.R.: Tuve mis subidas y bajadas pero me digo “bien hecho” y me doy una palmadita en la espalda. Las carreras no se hacen solas, nadie que haya llegado al éxito lo hizo solo, es importante saber rodearse del mejor equipo de gente que confíe, siempre estuve acompañado.