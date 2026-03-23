Murió el periodista Rómulo Berruti, histórico difusor de la cultura, el cine y conductor del ciclo "Función privada"

Tenía 88 años y una trayectoria de más de seis décadas. Fue crítico, conductor y referente de la difusión cultural, con su nombre ligado para siempre a Función privada.

El periodista y crítico Rómulo Berruti murió a los 88 años en la Ciudad de Buenos Aires, según confirmó la entidad Argentores. Su fallecimiento marca la despedida de una de las figuras más influyentes del periodismo cultural argentino.

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Con más de seis décadas de carrera, Berruti se consolidó como un referente en la crítica de cine, teatro y televisión, con una mirada respetada tanto por el público como por el ambiente artístico.

Nacido el 23 de octubre de 1937 en Buenos Aires, Berruti creció en un entorno ligado al teatro, influido por su tío, el dramaturgo Alejandro Berruti. Esa cercanía temprana con los escenarios marcó su vocación.

Inició su carrera periodística en la década de 1960 en medios gráficos como El Mundo y Crítica, y luego desarrolló gran parte de su trayectoria en el diario Clarín, donde llegó a ser jefe de la sección Espectáculos durante más de dos décadas.

Su estilo combinaba análisis, sensibilidad y una fuerte vocación por acercar el arte al público, incluyendo tanto producciones comerciales como propuestas independientes.

El fenómeno de Función privada

Su nombre quedó definitivamente asociado al ciclo televisivo Función privada, que condujo junto a Carlos Morelli.

El programa, que se mantuvo durante años en pantalla, fue clave para la difusión del cine en la televisión argentina, acercando películas nacionales e internacionales a un público masivo con una mirada pedagógica y accesible.

Además, la dupla logró instalar una forma de hablar de cine en televisión que marcó a generaciones de espectadores.

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Radio, premios y reconocimiento

Berruti también tuvo una extensa trayectoria en radio, con ciclos como Detrás del espejo —que permaneció al aire durante 15 años— y Plumas, bikinis y tangos, donde exploraba la cultura porteña.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Konex en 1987, y fue jurado en galardones clave como los Martín Fierro, Cóndor de Plata y María Guerrero.

Más que un crítico, Berruti fue un divulgador apasionado que ayudó a tender puentes entre el arte y el público. Su trabajo contribuyó a formar audiencias y a poner en valor el cine y el teatro argentino.

Su muerte deja un vacío en el periodismo cultural, pero también un legado que sigue vivo en la forma en que hoy se piensa y se comunica el espectáculo en la Argentina.