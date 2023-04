Godzilla vs. Kong 2 confirma su nombre oficial y presenta un primer adelanto







Será la quinta película en el MonsterVerse de Legendary, que comenzó con el reinicio de "Godzilla" en 2014.

El título de la secuela de la batalla de monstruos de 2021, “Godzilla Vs. Kong”, fue lanzado el miércoles, y es “Godzilla x Kong: The New Empire”. El estudio productor de la película, Legendary, tuiteó "El #Monsterverse continúa" con un breve adelanto que muestra al temible reptil enfrentándose al enorme primate.

https://twitter.com/GodzillaVsKong/status/1648718182943801344 The #Monsterverse continues. Only in theaters March 15, 2024 #GodzillaxKong pic.twitter.com/i2YrX75D2K — Godzilla x Kong (@GodzillaVsKong) April 19, 2023 Rebecca Hall y Brian Tyree Henry, quienes aparecieron en "Godzilla vs. Kong", regresan para la secuela, con Dan Stevens uniéndose al elenco. Adam Wingard vuelve a dirigir. “Godzilla vs. Kong” recaudó u$s470 millones en todo el mundo, una suma saludable cuando muchos cinéfilos aún dudaban en regresar a los cines en medio de la pandemia. Se lanzó simultáneamente en HBO Max, lo que generó controversia cuando Legendary no estaba a bordo con el lanzamiento anticipado de transmisión.

Será la quinta entrada en MonsterVerse de Legendary, que comenzó con el reinicio de "Godzilla" en 2014, luego el nuevo "Kong: Skull Island" en 2017, luego presentó algunos de los enemigos más temibles de Godzilla, como Mothra, King Ghidora y Rodan, en “Godzilla: King of the Monsters” en 2019 y finalmente reunió a los dos titanes del cine en “Godzilla vs. Kong”. También hay una serie de anime "Skull Island" que llegará a Netflix y una serie de acción en vivo "Godzilla and the Titans" que llegará a Apple TV+ con Kurt Russell, Wyatt Russell y Kiersey Clemons entre el elenco.

