Grabaciones

= “Colorado” Neil Young & Crazy Horse - Reprise 599670-

Selena Gómez, alejada del pop adolescente

El primer numero 1 en ventas de 2020 es una canción excelente, “Lose you to love me”, que muestra a una Selena más madura, no sólo como compositora, sino también con notables arreglos orquestales que marcan un cambio en su estilo pop adolescente. Este nuevo álbum tiene canciones que parecen armadas alrededor de ese tema ganador, un poco como los viejos discos pop de los ’60. Así es que algunas de las canciones son bastante originales, incluyendo algunos toques electrónicos, pero otros se parecen demasiado entre sí y no aportan nada muy sustancioso. En todo caso, no cabe duda que este será un disco muy escuchado.

D. C.

= “Rare” Selena Gomez -Polydor/Interscope 956171-