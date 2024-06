Gran Hermano: Fiel a su estilo, Furia abandonó la casa de Gran Hermano con una actitud desafiante

Furia eliminada 2.jpg El momento en el que del Moro anunciaba la derrota de Furia. Telefé

Después de dialogar con los participantes y de otorgarle una moto a Dario, del Moro terminó con la intriga de los televidentes. Una vez pasada la media noche, el conductor mostró que Furia era la eliminada, tras obtener el 62,4% de los votos.

De inmediato, la jugadora se despidió de Emmanuel - su único aliado -y, entre insultos y actitudes desafiantes, les pidió al resto de los participantes que no le cante ni la saluden. “No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”, disparó mientras caminaba por el pasillo del jardín para atravesar la puerta de salida de la casa.

Una vez en el estudio, Furia interactuó con el público y se abrazó con del Moro. Después, también se dirigió hacia donde estaban “Los Furiosos” -así denomina a sus fans-, quienes la abrazaron, la besaron y alentaron tras quedar afuera de Gran Hermano.

Gran Hermano: ¿cómo sigue el reality?

Tras la salida de la polémica participante, el programa seguirá su curso natural durante las próximas semanas. Según adelanto su conductor, Santiago del Moro, se espera que la edición de este año finalice durante el mes de julio.

Son 5 participantes los que quedan dentro de la casa de Gran Hermano: Martín "El Chino" Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Darío Martínez. Quedan entonces dos galas de eliminación más antes de que llegue la fase final.

La gran final se llevará a cabo el próximo 7 de julio y tendrá como protagonista a 3 participantes de los 5 que quedan. Del Moro no brindó detalles de como sería la gran final del reality, aunque si adelantó: "Falta todavía para la gran final, nadie ganó nada aún. Va a ser un día de la final que se elige el ganador, y al día siguiente un programa especial con nota, repaso del ganador en la casa, va a estar lindo".

Este año, el premio para el ganador será de 50 millones de pesos. Además, el premio económico fue ingresado al plazo fijo de Mercado Pago, generando un interés que se llevaría también quién salga victorioso del certamen. Por último, el campéon se hará de una casa prefabricada de Viviendas Roca, aunque este premio también alcanzará a aquellos participantes que se queden con el segundo y tercer puesto.