El Turco García ingresó a Gran Hermano y conmovió a Mariela Prieto: "Si no fuese por vos, yo estaría muerto" + Agregar ámbito en









El reencuentro televisivo se produce en medio de su separación y con los rumores latentes sobre el vínculo de su expareja con Emanuel Di Gioia.

El Turco García ingresó a Gran Hermano y se reencontró con Mariela Prieto.

Tras confirmar públicamente su separación, Claudio "El Turco" García ingresó a Gran Hermano Generación Dorada para confrontar a su expareja, Mariela Prieto. El cara a cara se dio en el momento más crítico: semanas de histeriqueo y un reciente beso en un juego entre Mariela y Emanuel Di Gioia ya habían encendido las alarmas.

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El ingreso de García tuvo una buena dosis de suspenso. Antes de encarar a Mariela, el exfutbolista prefirió romper el hielo saludando primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello. Cuando finalmente quedó cara a cara con su expareja, se mostró comprensivo, le transmitió lo mucho que le alegraba verla en el reality y le aseguró que la conoce en profundidad. Tras soltarle un conciliador “Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”, el Turco continuó su recorrida y saludó a Sebastián Cola llenándolo de elogios.

Dentro de la casa, García también se tomó un momento para expresarle su cariño a Claudio Paul Caniggia, el padre de Charlotte. Sin embargo, el instante más fuerte de la noche llegó cuando volvió a hablarle directamente a Mariela para reconocerle el apoyo incondicional que ella le dio en su época más oscura: “Si no fuese por vos, yo estaría muerto por mis adicciones. Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón”. No obstante, la ternura duró poco: justo antes de cruzar la puerta de salida, el Turco le dejó una advertencia letal: “El baile no me gustó nada”.

mariela prieto Claudio "El Turco" García ingresó a Gran Hermano Generación Dorada para confrontar a su expareja, Mariela Prieto.

Gran Hermano: Mariela Prieto aclaró su situación con el Turco García tras su acercamiento a Emanuel Di Gioia Aunque los participantes celebraron el encuentro dentro de la casa, en el exterior quedó claro que el romance entre Mariela y el Turco llegó a su fin, más allá de la buena sintonía que mantienen. De hecho, días antes, la jugadora ya había enfrentado el tema en una gala en vivo conducida por Santiago del Moro. Lejos de esquivar los comentarios y las bromas de sus compañeros tras el apasionado beso y el baile que compartió con Emanuel Di Gioia en un desafío, Prieto aprovechó para aclarar los tantos sobre su vida amorosa.

“Soy soltera, estoy en concubinato, pero soy soltera, no estoy casada. Estoy en pareja, pero no me casé”, expresó. Esta llamativa definición coincidió con lo que el propio García ya había declarado afuera del reality, confirmando que la relación se había disuelto en diciembre pasado. Por otra parte, la participante no escatimó en elogios para Emanuel, definiéndolo como “un hombre hecho y derecho, un chico de códigos, un chico de barrio”. Sus palabras no solo desataron risas cómplices en el living, sino que reflotaron los chistes internos entre los jugadores sobre el apodo de “el capitán”, dejando en evidencia la enorme química que une a la nueva pareja del juego.

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