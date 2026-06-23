Gran Hermano Generación Dorada: quién fue el nuevo eliminado

Una nueva eliminada de Gran Hermano. Todos los detalles.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo una nueva e impactante baja en el marco de una velada cargada de nerviosismo y emociones a flor de piel. Durante la 18° gala de expulsión, transmitida este lunes a través de la pantalla de Telefe, el público determinó mediante su voto la salida de Titi Tcherkaski, quien no logró superar el último y definitivo mano a mano de la noche.

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La placa de nominados de esta semana presentó una dinámica especial al implementarse la modalidad del voto negativo, un formato que permaneció vigente desde el pasado jueves y que impulsó a los seguidores del programa a sufragar específicamente en contra de su participante menos favorito. Previo a esta definición crucial, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia consiguieron asegurar su permanencia en el certamen gracias al respaldo anticipado de la audiencia.

titi eliminada gh} Titi Tcherkaski, nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada.

Gran Hermano Generación Dorada: la tajante despedida de Titi tras su eliminación El conductor Santiago del Moro dio inicio a la velada revelando la identidad del primer participante en asegurar su continuidad. Manuel logró salir de la placa de nominados con un apoyo contundente de la audiencia, al registrar apenas el 0,3% de los votos en contra, una cifra que lo ratificó como uno de los competidores con mayor respaldo del público.

A medida que avanzaba la transmisión y la tensión se apoderaba de la casa, el escribano regresó al estudio para certificar los nuevos cómputos. En esta instancia, Steffany “Campanita” Pereira y Cinzia Francischiello consiguieron salvarse de manera consecutiva, habiendo acumulado el 0.4% y el 1.2% de los votos respectivamente. Con estas resoluciones, el escenario quedó completamente definido para el esperado e inevitable mano a mano final entre Solange Abraham y Titi.

Faltando pocos minutos para el final del programa, el conductor apareció en la pantalla principal de la casa para dar el veredicto definitivo: Titi se convertía en la eliminada de la semana 17 de Gran Hermano 2026. Aunque la salida de la reconocida tiktoker se desarrolló con total tranquilidad y sin escándalos en el estudio, la jugadora aprovechó su despedida para marcar la cancha frente a los demás competidores. Antes de cruzar la puerta, Titi manifestó su deseo de que Manu, Yipio y Andrea del Boca alcancen las instancias finales del reality. De este modo, tomó una clara distancia del resto de sus compañeros, de quienes aseguró sin vueltas que “dejan mucho que desear”.

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