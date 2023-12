Gran Hermano: la líder de la semana salvó a una de las nominadas

Quién se salvó de la nominación en Gran Hermano y quién fue su reemplazo

El primer nombre que dijo la modelo fue el de Juliana, la participante que había recibido 22 nominaciones y que tenía todos los números para abandonar el certamen. “De Juliana me chocaron muchas cosas y me afectaron en un momento. Las pude soltar, fueron comentarios, cosas que no me gustaron, tiene partes copadas pero otras que te chocan, y no opino igual, no comparto”, expresó la mendocina.