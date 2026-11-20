Rodrigo De Paul confirmó la fecha de su casamiento con Tini Stoessel: qué se sabe sobre el esperado evento + Agregar ámbito en









El futbolista compartió una selfie en sus redes sociales y acompañó la imagen con un mensaje que expuso la cercanía de la celebración.

Cada vez falta menos para la boda del De Paul y Tini.

Rodrigo De Paul sorprendió a sus seguidores en las redes sociales en la noche del jueves 19 de noviembre al confirmar la fecha de su casamiento con Tini Stoessel.

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El futbolista compartió una selfie y acompañó la imagen con un mensaje que expuso la cercanía de la celebración: “En un mes me casoooo”. El mensaje estuvo acompañado por un emoji de una cara enamorada y un corazón blanco. Aunque De Paul no aportó nuevos detalles sobre la ceremonia, la referencia temporal permitió precisar que el encuentro está previsto para el próximo 19 de diciembre.

Qué se sabe sobre el casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel Desde que se supo que el futbolista y la artista van a dar el sí, comenzaron a trascender de a poco detalles de la boda sin que ninguno de los dos los hubiera confirmado oficialmente.

Hasta el momento, circulaba la información de que la pareja se casará en un predio de Exaltación de la Cruz a mediados de diciembre y que realizará una megafiesta con 300 invitados que incluye seres queridos, amigos y celebridades como María Becerra, Lali Espósito y Nicki Nicole al igual que los futbolistas Paulo Dybala, Leandro Paredes y Lionel Messi.

También había trascendido que los novios decidieron que a la ceremonia previa solo asistan sus amigos y familiares más cercanos.

Otro de los aspectos que trascendieron sobre la organización es el esquema de privacidad. La intención de la pareja sería evitar que circulen imágenes tomadas por los asistentes durante la ceremonia o la fiesta. Además, según Yanina Latorre —voz autorizada a la hora de dar primicias sobre la pareja—, ni Mariana Muzlera ni Alejandro Stoessel habían sido invitados, al menos hasta ese momento, a la celebración. En lo que respecta a su vestido, Tini publicó a través de su cuenta de YouTube un video en el que se la ve tomando un vuelo privado con una de sus amigas y su galga Fifi para ir a probarse vestidos de novia en París.