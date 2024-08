Guillermo Coppola habló sobre el romance de su ex Yuyito González y Javier Milei

Sorprendido por la confirmación del noviazgo, el empresario y ex representante de Diego Armando Maradona rompió el silencio y reconoció, visiblemente afectado: “Son temas que me hacen daño”.

Fue Marcela Tauro quien en el programa radial No está todo dicho (La 100) le preguntó a Coppola si había visto el beso público que se dieron Milei y González en el ex CCK en la noche del martes, a donde asistieron para ver una obra de teatro interactiva.

“Escuchame, ¿estás preparado para hablar del tema? Respirá. ¿Pudiste hablar con Yuyito?”, le preguntó Tauro al mediático. A lo que Guillermo atinó a responder: “No, no hablo de temas que me hacen daño” .

“Pero, ¿por qué te hacen daño... por Yuyito o por Milei?”, indagó la periodista.

Entonces, Coppola reconoció que no era por la madre de su hija Brenda: “Por Milei, porque tengo una buena relación”. En ese sentido, el empresario dio a entender que le hubiera gustado recibir un mensaje o un gesto del máximo mandatario del país.

De hecho, Guillermo ejemplificó con una situación similar en relación a Yuyito: “Sí, mirá… lo hizo gente que no me conocía en su momento. Empresarios del exterior. Recuerdo uno de México muy importante, dueño de Televisa, el Tigre Azcárraga. No salió con ella, pero tenía intención. Igualmente me llamó. Ya había dejado de ser mi pareja pero igualmente me llamó".

“Como dice Marcela, yo un toque hago. No hablé con Yuyito, tampoco con mi hija. Sabés por qué... ¿qué digo? Entiendo que estará bien, se la ve bien, bajó bien del auto”, atinó a decir Guillermo sobre las repercusiones que se generaron tras la confirmación del romance.

En medio de la conversación, Guido Kaczka, conductor del ciclo, preguntó con su gracia característica: “¿Podría haber Navidad todos juntos?”. En ese sentido, el ex manager de Maradona dio el visto bueno, pero puso una condición: “Totalmente pero depende de dónde sea. Si es en Olivos, no voy. La puedo hacer en casa”.

La historia de amor entre Guillermo Coppola y Yuyito González

Guillermo Cóppola conoció a Yuyito González en 1983 y tuvieron una hija en común: Bárbara. Tras un romance de cuatro años y pocos meses después de que nazca su niña, se separaron en 1987.

Si bien González y Coppola finalizaron su vínculo hace 37 años, ese vínculo fue muy importante para ambos. La ex vedette conoció a Guillermo cuando ella ya era una modelo consagrada y él aún era empleado bancario pero ya representaba a algunos jugadores de Boca Juniors. Un año después de conocerse, en 1984, se comprometieron y se fueron "de luna de miel" a Europa.

"Me sedujo su simpatía, su gracia, era muy atento, generoso, pero sobre todo era muy divertido. Nuestro amor era muy mágico y siempre dije que éramos Romeo y Julieta, porque era un amor muy hermoso", había dicho la actriz en diálogo con La Nación.

En su momento, trascendió que la aparición de Diego Maradona en la vida de Guillermo, cambió la relación de la pareja.