Habló Fátima Florez y negó la promoción de su show con Javier Milei en Las Vegas: "Ya quiero desmentir rotundamente esto"

La actriz y humorista negó que el anuncio que se viralizó del espectáculo con la leyenda "Viene Miei" sea real.

En medio de las polémicas que atraviesa el Gobierno de Javier Milei hubo una noticia que hizo eco en el mundo del espectáculo, la presencia del Presidente en el show de su expareja Fátima Flórez en Las Vegas. Ahora se confirmó que Milei finalmente no viajará a ciudad de los casinos en Estados Unidos y a su vez, Fátima negó que el flyer anunciando su presencia en el show haya sido real.

Pía Shaw habló con la humorista, quien negó categóricamente estar promocionando su espectáculo con el Presidente de la Nación, su expareja.

“Acá contamos lo que sucedía entre Fátima Florez y el Presidente de la Nación. Aunque me salgan a negar. Ellos se siguen dando unos besitos. Milei dijo que eran amigos ”, comenzó diciendo Pía en A la Barbarossa.

“Pero, qué pasó ayer. Apareció este banner de Fátima que decía ‘viene Milei’. Ella ya está en Las Vegas”, continuó la panelista.

Acto seguido, Pía puso en escena la palabra de la protagonista: “Me comuniqué con Fátima porque en las redes se alborotó todo. Ponían ‘no se vendió bien’, ‘hicieron esto como estrategia de marketing’”.

“Fátima me dijo: ‘Ya quiero desmentir rotundamente esto. Este banner nada tiene que ver con mi publicación interna, con mi espectáculo. Y me mandó su banner. El original’”, aseveró, la artista.

Con el banner originar en pantalla, la panelista agregó. “Dice que va a estar el 5 y el 6 de septiembre. En Argentina estamos en un momento de elecciones, pero el viernes el Presidente llega a Estados Unidos. Va por reuniones con empresario”.

Y cerró el tema, Mariana Brey: “Después va a Las Vegas. Si le da el tiempo, el 5 iría a verla”.