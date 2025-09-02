Por la crisis política, Javier Milei no irá a Las Vegas

Se esperaba que el Presidente se dirija a la ciudad reconocida por sus casinos para ver un espectáculo de su expareja, Fátima Flórez, según promocionó el empresario detrás del show. Sin embargo, en medio del escándalo por las presuntas coimas en ANDIS, finalmente solo dirá presente en Los Ángeles.

El presidente Javier Milei decidió no viajar a Las Vegas a raíz de la crisis de gestión que vive su Gobierno luego de que se dieran a conocer audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo , donde denuncia un presunto caso de corrupción en el que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y al subsecretario de gestión institucional de la Presidencia de la Nación Argentina, Eduardo "Lule" Menem" . En los últimos días, trascendió la posibilidad de que el Jefe de Estado se dirija a Las Vegas para presenciar un show de su expareja, Fátima Flórez , según confirmó el empresario, Jorge Elías, quien promocionó en sus redes sociales el espectáculo de la actriz, bailarina y humorista en el Hotel Sahara con la asistencia del mandatario argentino.

Según pudo confirmar este medio, la comitiva oficial estará compuesta por el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el canciller Gerardo Werthein. De esta manera, el líder libertario se ausentará luego del cierre de campaña por los comicios en la provincia de Buenos Aires y regresará recién el sábado 6 de septiembre, día anterior de la cita electoral bonaerense.

Las últimas dos semanas representaron la mayor crisis de gestión del Gobierno desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Los audios que denuncian presuntas coimas en ANDIS tomaron la centralidad de la agenda pública y la respuesta de Casa Rosada - que solicitó un "bozal legal" para evitar la reproducción de los mensajes, además de exigir allanamientos a los periodistas que filtraron los archivos - generaron numerosas críticas de gran parte del espectro político argentino.

Más allá del escándalo que involucra a la agencia nacional, la gestión libertaria también afrontó momentos tensos en el marco de las diferentes elecciones legislativas que tienen lugar este año en Argentina.

La semana pasada, la comitiva oficialista que dijo presente en Lomas de Zamora - compuesta por Milei, Karina y el candidato a diputado nacional por PBA, José Luis Espert - debió abandonar la localidad luego de que se registraran incidentes protagonizados por vecinos bonaerenses. Algo similar ocurrió días después en Corrientes, en el marco del cierre de campaña de los comicios provinciales.

Cabe destacar que el candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, solo cosechó el 10% de los votos y se ubicó en el cuarto puesto, por detrás de Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes), el peronista Martín Ascúa (Limpiar Corrientes) y Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes).

En este contexto el jefe de Estado partirá el miércoles por la noche, luego de encabezar el acto de cierre de campaña de las elecciones bonaerenses en el Club Villa Ángela, en la localidad de Moreno. En Estados Unidos, está previsto que se reúna con empresarios en Los Ángeles entre el 4 y 5 de septiembre.

La agenda internacional de Javier Milei

Hacia finales de septiembre, el Presidente emprenderá un nuevo viaje a Estados Unidos para participar de la 79ª Asamblea General de la ONU, que se desarrollará en Nueva York entre el 23 y el 24 del mismo mes. El segundo día del encuentro, el mandatario argentino deberá presentar su discurso ante los miembros del organismo.

Un informe difundido la semana pasada por Amnistía Internacional adelantó que Argentina no postulará su candidatura para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Durante su estadía en Nueva York, el Presidente podría participar en la apertura de la Bolsa de Nueva York y mantener un encuentro con el empresario Elon Musk. Ambas invitaciones fueron confirmadas a este medio desde Casa Rosada, aunque todavía resta la confirmación definitiva de asistencia.

Por último, el Jefe de Estado también cuenta con una invitación para asistir al congreso político “Patriots”, organizado por el partido VOX de Santiago Abascal, que se llevará a cabo en el Palacio de Vistalegre del 11 al 14 de septiembre.