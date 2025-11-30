El emotivo reencuentro con beso incluido de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tras el título del Inter Miami + Seguir en









La cantante celebró desde la tribuna la histórica consagración del equipo de Lionel Messi en la Conferencia Este de la Major League Soccer. El futbolista corrió a buscarla tras el final del partido.

Tini y de Paul en el festejo del Inter Miami

El gran momento personal y profesional de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vivieron un momento de gran emoción la noche del domingo luego de que el Inter Miami se consagrara campeón de la Conferencia Este por primera vez en su historia. El equipo, que tiene a Lionel Messi como capitán, goleó 5 a 1 al New York City FC y desató los festejos en el estadio.

Tras el pitazo final, De Paul corrió hacia el sector en el que se encontraba Tini observando el partido. La artista no pudo ocultar su emoción y lo recibió con un abrazo y un beso que rápidamente se viralizó en las redes sociales. “Filmé un beso entre Tini y De Paul”, escribió uno de los fanáticos presentes en la cancha, que logró captar el momento desde un palco cercano.

El video del romántico festejo fue replicado por miles de usuarios, que celebraron el primer título del futbolista con la camiseta del Inter Miami y el sólido presente sentimental de la pareja, que retomó su relación meses atrás manteniendo un perfil bajo ante los medios.

Embed Me filmé un beso entre Tini y De Paul ahhggggg pic.twitter.com/LOJ17fwAif — marian (@mariannn94) November 30, 2025 La declaración de amor de Tini a De Paul en “Futttura” Durante los shows que Tini brindó en Tecnópolis en el marco de su ciclo “Futttura”, la cantante compartió el escenario con invitados de primer nivel como La Joaqui, María Becerra y Chris Martin. Además, mantuvo un vínculo muy cercano con su público.

En una de las últimas funciones, antes de interpretar una balada, Tini habló de una etapa dolorosa de su vida amorosa y, sin dar nombres, sus seguidores interpretaron que hacía referencia a su pasado con Sebastián Yatra. “Esta canción yo la escribía cuando tenía el corazón muy partido, pero hoy agradezco por haber perdido a esa persona”, expresó ante la ovación del público.

Sin embargo, la declaración más contundente fue para Rodrigo De Paul. Con el futbolista presente en la tribuna, la cantante gritó: “Te amo, mi vida. Gracias por aparecer. Y podés cortar y podés volver, también”, desatando una nueva ola de reacciones entre sus fanáticos. Rumores de boda y un comentario que encendió las redes Pero el momento que más revuelo generó en "Futtura", entre sus seguidores ocurrió en una de sus últimas presentaciones, cuando Tini sorprendió con un comentario picante sobre un posible casamiento con Rodrigo De Paul. Anticipando lo que podían preguntarle desde el público, la artista, entre risas y complicidad, lanzó: “¿Te vas a casar?”, repitió en voz alta, antes de reírse junto a los fanáticos, que reaccionaron con un grito generalizado. Sin dar una respuesta concreta y tratando de bajarle el tono a la situación, Stoessel remató entre carcajadas: “No, paren, en serio. Me cuidan”. La frase fue suficiente para desatar el delirio del público y reavivar con fuerza los rumores de boda, que ya venían circulando desde que la pareja decidió retomar su relación, manteniendo desde entonces un perfil mucho más reservado frente a los medios.