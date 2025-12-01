La Provincia apuesta por su cine: en qué consiste la ley que impulsa y fortalece la industria audiovisual

La Legislatura bonaerense aprobó la nueva Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual. El Fondo de Fomento tendrá un monto inicial de $675 millones de pesos.

Mientras se cuestiona el rol que cumple el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el financiamiento del cine nacional, la provincia de Buenos Aires tomó las riendas y ya cuenta con su propio Fondo de Fomento. No solo tiene como objetivo promocionar y desarrollar la industria audiovisual , sino también promover la contratación de técnicos, artistas y equipos bonaerenses.

Tras dos días de intensas negociaciones , el Senado bonaerense aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual. El proyecto, que había sido presentado por el gobernador Axel Kicillof en 2023, ahora es una realidad.

“No es una institución, ni un ente autárquico como el INCAA. Es una herramienta para estimular la inversión”, explicó la secretaria de Cultura de Provincia Florencia Saintout en diálogo con Ámbito. Con la aprobación de la ley, se creó el Fondo de Fomento que integrará el presupuesto anual bonaerense. En su primer año, será de $675 millones y se actualizará anualmente conforme a la variación en el valor de las entradas de cine, según lo estipule el INCAA. En otras palabras, la financiación provincial se relaciona con el pulso de la actividad cinematográfica nacional.

“En un futuro, la ley puede llegar a tener una asignación específica de los recursos que genera la propia industria audiovisual bonaerense”, agregó Saintout. “El Eternauta” , “La Mujer de la Fila” o “En el Barro” son algunas de las producciones del 2025 que, por ejemplo, se rodaron en la provincia.

Para la administración del Fondo de Fomento se creó un Consejo Provincial Regional que estará bajo la órbita del Instituto Cultural bonaerense encabezado por Florencia Saintout. El mismo se conformará por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes regionales del sector audiovisual con domicilio en la Buenos Aires. Su tarea principal será llevar transparencia en la distribución de fondos.

"El Eternauta" fue la serie más vista de habla no inglesa de Netflix en 2025.

Además de los incentivos directos a la producción, esta ley tiene como objetivo fortalecer las estructuras de exhibición, la memoria cultural y la promoción exterior de los contenidos bonaerenses.

Red de Salas y Festivales

La norma apunta a apoyar los festivales regionales de cine existentes y prevé la creación de una red de salas de cine para abrir nuevas vías de exhibición y distribución de films para los autores locales, buscando la formación de nuevas audiencias.

Plataforma BaFilma

Sustentará la plataforma Audiovisual BaFilma mediante la creación de la herramienta con el objetivo de promocionar las películas bonaerenses y digitalizar el catálogo de locaciones disponibles en la Provincia.

Patrimonio Audiovisual

La iniciativa incorpora políticas específicas para la preservación, conservación y difusión del patrimonio audiovisual provincial, un paso fundamental para resguardar la memoria cultural y facilitar su acceso a la ciudadanía.

La Ciudad también apuesta a su cine

La Provincia no es la única que toma medidas para fortalecer la industria audiovisual local. Días atrás, la Ciudad de Buenos Aires anunció incrementos en apoyos económicos, facilidades para rodajes y acuerdos internacionales para impulsar al sector.

Dentro de las novedades, se introduce un aumento del 15% en los fondos destinados al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales, la creación de nuevos fondos específicos para etapas iniciales y un incremento en los incentivos económicos, como el cash rebate (reembolso en efectivo). Además, la política oficial contempla la expansión del circuito de exhibiciones, sumando desde 2026 ediciones especiales de emblemáticos festivales como el de San Sebastián, Málaga y Sitges, además del tradicional Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

BAFICI La ministra de Cultura de la Ciudad Gabriela Ricardes junto a Javier Porta Fouz, el director artístico del BAFICI.

Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Neuquén o Mendoza son otras de las provincias que también decidieron darle un empujón a su sector audiovisual. Las dudas provinciales aparecen por el destino del ente nacional creado para regular y fomentar la actividad cinematográfica, el INCAA.

“Hoy, por supuesto, toma otra dimensión, sobre todo frente al desfinanciamiento que propone el Gobierno nacional”, afirmó Saintout. Fue el senador provincial Emmanuel Santalla quien, al celebrar a través de X la aprobación de la ley, hizo también hincapié en esto: “En un contexto donde la cultura argentina es atacada y desfinanciada, esta iniciativa reconoce al sector como industria estratégica, productiva y de futuro”.

"Nosotros recién estamos empezando el proceso de reglamentación. Estamos trabajando para avanzar en la reglamentación, la promulgación definitiva, la construcción del consejo y el diseño de la política de fomento", concluyó la Secretaria de Cultura bonaerense.