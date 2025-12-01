Tragedia en La Plata: murió un músico mientras tocaba en un bar cultural

El hecho ocurrió en un bar cultural de La Plata, donde Nahuel Niz, integrante de la banda under del punk platense “Loca sensación”, daba un show con completa normalidad junto a su grupo.

Nahuel Niz, el músico de una banda punk platense que murió mientras tocaba en un bar.

Una tragedia sacudió a La Plata cuando el guitarrista de una banda punk de la zona murió en pleno escenario minutos después de comenzar un show junto a sus compañeros.

El hecho ocurrió en un bar cultural de La Plata, donde Nahuel Niz , integrante de la banda under del punk platense “Loca sensación”, daba un show con completa normalidad junto a su grupo. A pesar de los intentos por reanimarlo mientras esperaban a la ambulancia, ni los presentes ni los médicos del Hospital San Martín pudieron hacer nada para salvarlo. De acuerdo a las primeras investigaciones, el joven de 35 años tenía un problema cardiovascular .

Su hermano Nicolás fue el encargado de confirmar el trágico suceso con un posteo en su cuenta de Facebook. “Tu último show hermano, te amo con mi vida” , escribió.

De acuerdo al relato de los testigos, el guitarrista se desplomó repentinamente sobre el escenario cuando la banda tocaba el tercer tema de su repertorio musical.

" Se murió tocando en vivo", señaló otro de los músicos que estaban presente en el bar en el momento en que Niz se descompensó. El colega de la víctima explicó que el momento fue tan inesperado para todos los que estaban presentes que " nadie sabía qué hacer". “Nunca viví una cosa así”, dijo el hombre a través de sus redes sociales.

Por otra parte, también le dejó un sentido mensaje a la familia de la víctima y a los integrantes del grupo musical: "A la distancia pero tan cerca, acá estamos para lo que necesiten".

La despedida de la banda a su compañero

Los integrantes de la banda “Loca Sensación”, que tocaban con Niz al momento de su fallecimiento, despidieron con mucho afecto al guitarrista.

"Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme", señalaron en un comunicado. Además, agregaron: “Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz. Tu banda, Loca Sensación: Ezequiel, Lucas y Tito”.