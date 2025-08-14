Habló la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: "Recién nos cayó la ficha"







La madre de la actriz expresó sus emociones luego de que Claudio Contardi fuera sentenciado a 19 años de prisión por el Tribunal Oral N°2 de Zárate-Campana por abuso sexual con acceso carnal.

La madre de Prandi reconoció que fue un caso que generó mucha revolución en la sociedad argentina.

Julieta Prandi recibió la noticia de que Claudio Contardi, su expareja y padre de sus dos hijos, fue sentenciado a 19 años de prisión por Tribunal Oral Nº 2 de Zárate-Campana por abuso sexual con acceso carnal. Tras el conocimiento, la madre de la modelo, Cristina Caballero, habló del tema y expresó su alegría.

Como si fuera poco, la actriz conoció la sentencia mientras seguía arriba de su auto, cuando se disponía a entrar al lugar. "Después del acontecimiento de ayer, yo estoy sumamente abrumada. Es como que recién nos cayó la ficha", expresó Cristina, en diálogo con "A La Tarde" por América.

"Estamos muy, pero muy contentos de este resultado", agregó en palabras de toda la familia. La madre de Prandi también, reconoció que fue un caso que generó mucha revolución en la sociedad argentina: "Pienso que esto va a significar un apoyo para todas las mujeres del país y que al fin se comience a escucharlas".

Julieta Prandi captura “Yo siento que hoy empiezo a vivir. Esta es la segunda etapa de mi vida en la que puedo elegir y ser feliz", dijo Julieta Prandi tras el fallo de la Justicia. En distintas declaraciones, Julieta Prandi hizo hincapié en cómo se alejó de sus padres cuando estaba en pareja con Claudio Contardi y que sus hijos tampoco veían a sus abuelos. "Pensábamos 'Julieta se olvidó de nosotros'. Lo pasamos muy mal. No sabíamos, no tenía idea donde vivía. Fue un secuestro", había declarado Cristina Caballero como testigo en el juicio junto a su marido, la hermana y amigos de la actriz.

La madre de Julieta Prandi también habló en otros medios tras la sentencia del exmarido de su hija “La verdad que no lo puedo creer. Al fin se hizo justicia. Yo soy muy creyente y sé que mi Jesusito iba a estar con nosotros, así que gracias a Dios todo salió bárbaro. Ahora, a seguir adelante, a disfrutar de Juli, de los nenes, pobrecitos”, declaró Cristina Caballero en dialogó con Sergio Lapegüe y su equipo en Club Social el mismo día que se conoció la condena.

Además, en ese momento, Julieta salió a hablar con los medios: “Lo primero que les quiero decir es gracias. Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado, les agradezco por la difusión a los medios, en nombre de todas las víctimas de violencia de género y abuso”.

