Juicio de Julieta Prandi: Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual

La sentencia llegó luego de una semana de juicio y se ordenó su detención inmediata. La denuncia de Prandi comenzó en 2021.

Luego de una semana de juicio, en la causa por abuso sexual llevada adelante por la modelo y conductora Julieta Prandi , su exmarido Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión.

En medio de la intensa jornada, la modelo sufrió una breve descompensación que requirió asistencia pero aseguran que "ya está bien".

Por su lado de la defensa de Contardi, encabezada por el abogado Claudio Nitzcaner, dijo que "ya no lo está representando".

La denunciante estuvo en una sala contigua y acompañada de su pareja, el músico Emanuel Ortega . Momentos después, entre lágrimas, fue contenida por su familia.

La familia de la modelo sí estuvo presente y aplaudió la decisión. El abogado Fernando Burlando, cuyo equipo asistió a Prandi durante estos días, acompañó a la denunciante.

Unas horas antes, Prandi habló y expresó esperanzada: "Espero una sentencia ejemplificadora", en diálogo con A24.

"Espero que hayan reflexionado lo suficiente los jueces como para tomar una decisión y dar una sentencia ejemplificadora", fueron sus palabras.

Además, agregó: "Y por supuesto darme la paz que en el mientras tanto he tenido. Es lo único que estoy pidiendo".

Al ser consultada sobre si creía que Contardi sería condenado, afirmó confiada: "Sí, por supuesto unos cuantos años. 20 o más. Lo siento y lo sabe todo el mundo".

Este miércoles se dio a conocer la sentencia de Contardi, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados.

La denuncia que derivó en esta instancia fue presentada por Prandi en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, que tomó intervención porque los hechos habrían ocurrido en la casa del barrio privado “Septiembre” donde convivía el matrimonio. Según la acusación, los episodios de violencia se extendieron entre el 28 de julio de 2015 y marzo de 2018.