Harley Quinn volvió a Ciudad Gótica en un film algo repetitivo

Robbie sería perfecta para el personaje de esta criminal, demente pero querible, si no fuera que en este film todo se inclina al lado más desorbitado de DC Comics, y la directora Cathy Yan no tiene un pulso narrativo tan desarrollado como para medir la construcción de climas ni darles matices a sus personajes, por lo que, en la primera media hora de “Aves de presa”, lo que parece audaz y divertido se vuelve repetitivo a medida que avanza la película. En medio de la agotadora voz en off y el montaje, algo confuso y no demasiado bien imitado de títulos como “Kill Bill” o “Sin City”, hay buenas escenas de humor negro -no precisamente sutil, pero entretenido- y buenas imágenes pop, además de algunos momentos que justifican la película, como el homenaje a la Marilyn Monroe de “Los caballeros las prefieren rubias” de Howard Hawks. Las buenas actuaciones ayudan a mejorar el desparejo conjunto, sobre todo las de Rosie Perez y Ewan Mc Gregor como otro villano experto en máscaras africanas. La fotografía es excelente y el soundtrack lleno de rock y pop de todos los estilos y épocas -de Etta James y los Rolling Stones a Eminem y Black Sabbath- sin dudas le aportará al espectador algunas de sus canciones favoritas.

“Aves de presa” (“Birds of Prey, And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, EE.UU., 2020). Dir.: C. Yan. Int.: M. Robbie, E. McGregor, R. Perez.