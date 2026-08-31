Andrés Calamaro suma un nuevo show en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Tras agotar ocho fechas en el Movistar Arena en menos de un año, el artista suma una nueva noche ante la constante demanda de su público.

Calamaro anuncia su noveno Movistar Arena del año.

Con una convocatoria que no para de crecer, Andrés Calamaro confirma una novena función en el Movistar Arena para el 30 de octubre. Tras agotar ocho fechas en el venue en menos de un año, el artista suma una nueva noche ante la constante demanda de su público, consolidando una de las series de conciertos más importantes de un solista en Buenos Aires.

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Lejos de ser una casualidad, cada uno de estos shows agotados confirma lo mismo: Calamaro atraviesa un presente en vivo imbatible. Un repertorio que repasa los grandes hits de su carrera —esos que marcaron a varias generaciones y siguen sonando en todos lados—, una banda de primer nivel y músicos de excelencia que convierten cada canción en un momento de música de verdad, frente a un público que canta de principio a fin.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Andrés Calamaro La preventa exclusiva con tarjetas Banco Macro Visa se habilitará el miércoles 2 de septiembre a las 16 hs. La venta general comenzará el jueves 3 de septiembre a las 16 hs, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés, a través de www.movistararena.com.ar.

Andrés Calamaro presenta "Como Cantor", una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa artística. En este show, Calamaro recorre las canciones fundamentales de su obra en una propuesta donde la voz, el repertorio y el encuentro con el público ocupan el centro de la escena.

Con la presentación de este nuevo tour, Andrés Calamaro recorrió distintos destinos de Argentina y la región repasando canciones que marcaron la historia del rock argentino. Un recorrido que confirma su vigencia como una de las figuras centrales de la música en español, acompañado por una banda en vivo a la altura del repertorio.

Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su "Agenda 2025 Tour" entre Latinoamérica y Europa, emocionando a multitudes. Sus últimas fechas completamente colmadas incluyeron el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el Santiago Rock. Así, Buenos Aires tendrá una nueva oportunidad de disfrutar al Salmón sobre el escenario, el 30 de octubre en el Movistar Arena.