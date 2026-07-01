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1 de julio 2026 - 11:43
Harvey Weinstein fue hospitalizado de urgencia por un ataque cardíaco en la cárcel
El exdirector de cine, quien cumple condena por múltiples delitos sexuales, manifestó severas dificultades para respirar. Las autoridades penitenciarias ordenaron su inmediato traslado al pabellón médico del Hospital Bellevue.
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