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1 de julio 2026 - 11:43

Harvey Weinstein fue hospitalizado de urgencia por un ataque cardíaco en la cárcel

El exdirector de cine, quien cumple condena por múltiples delitos sexuales, manifestó severas dificultades para respirar. Las autoridades penitenciarias ordenaron su inmediato traslado al pabellón médico del Hospital Bellevue.

El exproductor de cine Harvey Weinstein sufrió un ataque al corazón en prisión y su estado de salud es delicado.

El exproductor de cine Harvey Weinstein sufrió un ataque al corazón en prisión y su estado de salud es delicado.

Noticia en desarrollo.-

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